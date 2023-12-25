Çınar Akademi öğretmenleri, eğitimlerle hem kendilerine hem öğrencilere katkı sunuyor

İzmit Belediyesi Çınar Akademi eğitimde fırsat eşitliği anlayışı ile faaliyetlerine devam ederken, öğretmenler de katıldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede, Çınar Akademi’nin rehber öğretmenleri Gedik Üniversitesi ve Gebze Rehberlik Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Terapötik Kartlar Eğitimine katıldı. Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Durmuş Ümmet tarafından verilen Terapötik Kartlar Eğitimi’ne Çınar Akademi bünyesinde rehber öğretmenler katıldı. Eğitimde kendini ifade etmede zorluk yaşayan öğrenciler ve ailelerine yardımcı olmak, onları iyi anlamayı sağlayarak etkili yöntemler kullanılmasını sağlamak gibi konular ele alındı. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık görüşmelerinde uygulama becerisi kazanan rehber öğretmenler, Gebze ilçesinde çalışmakta olan diğer rehber öğretmenlerle de bir araya gelerek fikir alıverişinde bulundu.