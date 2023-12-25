İzmit Belediyesi Çınar Akademi eğitimde fırsat eşitliği anlayışı ile faaliyetlerine devam ederken, öğretmenler de katıldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede, Çınar Akademi’nin rehber öğretmenleri Gedik Üniversitesi ve Gebze Rehberlik Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Terapötik Kartlar Eğitimine katıldı. Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Durmuş Ümmet tarafından verilen Terapötik Kartlar Eğitimi’ne Çınar Akademi bünyesinde rehber öğretmenler katıldı. Eğitimde kendini ifade etmede zorluk yaşayan öğrenciler ve ailelerine yardımcı olmak, onları iyi anlamayı sağlayarak etkili yöntemler kullanılmasını sağlamak gibi konular ele alındı. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık görüşmelerinde uygulama becerisi kazanan rehber öğretmenler, Gebze ilçesinde çalışmakta olan diğer rehber öğretmenlerle de bir araya gelerek fikir alıverişinde bulundu.
- Eğitim
Çınar Akademi öğretmenleri, eğitimlerle hem kendilerine hem öğrencilere katkı sunuyor
İzmit Belediyesi Çınar Akademi’nin rehber öğretmenleri, Gedik Üniversitesi ve Gebze Rehberlik Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Terapötik Kartlar Eğitimine katılarak hem kendilerine hem öğrencilere katkı sunmayı planlıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.