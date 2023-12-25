Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Darıca’yı ortak akılla yönetmek adına dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarını önemsediklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ile birlikte Darıca Karabüklüler Derneği’nin kongresine katılarak yeniden dernek başkanı seçilen İsmail Torun ve yönetimini tebrik etti. Derneklerle işbirliğinin önemini vurgulayan Başkan Bıyık, "Dernekler çok önemli görev üstleniyor. Fedakarca çalışarak hemşehrilerinin sorunları için çözümler üretiyor. Dernekler aynı zamanda toplumun rengidir. Darıca’mızda dernekler ve sivil toplum kuruluşlarıyla her zaman istişare halindeyiz. İlçemizi ortak akılla yönetmek için derneklerin görüşlerini önemsiyoruz. Her fırsatta bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinliyoruz. Darıca’da her yöreden derneklerimizle gönül bağımız bulunuyor. 7 bölge 7 renk olarak birlik beraberlik içerisinde aileyiz. Bütün renklerimizle birlikte güçlüyüz. Karabüklü hemşehrilerimiz de bu renkler içerisinde özel yerde bulunuyor. Biz bütün renklerimizi seviyoruz. Bu birliktelik ilçemize huzur, mutluluk olarak yansıyor" diye konuştu.
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Başkan Bıyık: "Dernekler toplumun renkleridir"
Darıca Karabüklüler Derneği’nin kongresine katılan ilçe Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, derneklerin toplumun rengi olduğunu ifade ederek, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak akılla kenti yönetmeye devam edeceklerini söyledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.