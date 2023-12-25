25 Ara 2023 - 17:55- Siyaset G:

CHP Derince'nin yeni başkanı belli oldu!

DİLEK COŞGUN
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CHP Derince'nin yeni başkanı belli oldu! mask

CHP Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin, Genel Merkeze niyet mektubu yazarak belediye başkan aday adaylığı için izin istemişti. Genel Merkez, Bilgin’in aday adaylığına izin verdi. CHP Derince İlçe yönetimi kendi arasında yaptığı toplantıda ilçe başkanlığına Çağatay Yamen’i seçti. Yamen, mevcut yönetimde ilçe sekreteri olarak görev yapıyordu.
# chp, Çağatay Yamen, aday

25 Ara 2023 - 17:55 - Siyaset

Muhabir  Dilek Coşgun

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