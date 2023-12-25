CHP Derince'nin yeni başkanı belli oldu!

CHP Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin, Genel Merkeze niyet mektubu yazarak belediye başkan aday adaylığı için izin istemişti. Genel Merkez, Bilgin’in aday adaylığına izin verdi. CHP Derince İlçe yönetimi kendi arasında yaptığı toplantıda ilçe başkanlığına Çağatay Yamen’i seçti. Yamen, mevcut yönetimde ilçe sekreteri olarak görev yapıyordu.
# chp, Çağatay Yamen, aday
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.