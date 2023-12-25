Fazla kalori alımını engelliyor! Bu besinler tok tutuyor

Fazla kilolarınızdan kurtulmaya karar verdiyseniz dengeli ve düzenli beslenmeniz gerekir. Sağlıklı bir beslenme programıyla hedeflediğiniz kiloya ulaşabilmeniz mümkün. Tok tutan ve açlık krizlerini dengeleyen bu besinler ile fazla kalori alımını sınırlandırabilirsiniz.

YULAF

Yulaf bol lif kaynağı besinler arasında yer alır. Sindirim sistemini düzenler ve kabızlık sorununu ortadan kaldırır. Vücuttaki şişkinliği önler.

Antioksidan özellikleri sayesinde sinir sisteminin de sağlıklı çalışmasına destek olan yulaf ezmesi, stres, sinir, endişe, hatta depresyondan koruyucu bir etkiye de sahip. Yulaf, düzenli tüketildiğinde tok tutar ve fazla kalori alımını engeller. Bu özelliği ile diyet listelerinin vazgeçilmezidir.

AVOKADO

Avokado güçlü bir doymamış yağ ve potasyum deposudur. Diyet listelerinin vazgeçilmezi olan avokado tok tutucu özelliği ile fazla kalori alımını sınırlar.

Avokadoyu tek başına yiyebileceğiniz gibi yumurtayla bir araya getirebilir ya da salatalarınıza doğrayabilirsiniz.

YUMURTA

Kahvaltıda her sabah 1 adet haşlanmış yumurta yemek gün boyu tok kalmanıza yardımcı olur. Yumurta güçlü bir protein kaynağıdır ve besin değeri yüksektir.

Yumurtanın tok tutucu özelliğinden yararlanıp yumurta ile kilo vermek istiyorsanız her gün mutlaka tüketmeniz gerekir.

Yumurta tokluk hissi sağlayarak fazla kalori alımınızı engeller. Böylece daha kısa sürede fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.

BAKLAGİLLER

Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller yüksek miktarda posa içermelerinin yanı sıra bitkisel protein açısından çok zengin kaynaklardır. Bu özellikleri ile tok tutar ve ani açlık krizlerini engeller.

SÜT ÜRÜNLERİ

Kalsiyum deposu olarak bilinen süt ve süt ürünleri D vitamini bakımından zengin olduğu için vücudun tüm ihtiyacını karşılar.

Yoğurt, kefir ve süt gibi ürünleri diyet yaparken düzenli olarak tüketmek uzun süre tokluk hissi sağlar.

Yüksek kalsiyum içerikli ve düşük kalorili olan süt ve süt ürünleri zayıflamak isteyenler tarafından sürekli tercih edilir.

Süt ve süt ürünleri özellikle ağırlık kaybetmenizden çok bölgesel incelmeler konusunda sizi destekler. Ayrıca bağırsak hareketlerini düzenleyerek sindirim sisteminizin düzgün çalışmasını sağlar. Bu sebeple kilo verme süreciniz daha hızlı hala gelir.

Kaynak: POSTA