25 Ara 2023 - 19:16 - Ekonomi

Kredi kartıyla harcamalara düzenleme sinyali! Taksit dönemi sona mı eriyor?

Cumhurbaşkanlığı 2024 Yıllık Programında yer alan maddeye göre, kredi kartı ile taksitli alışverişlere tedbir getirilmesi planlanıyor. Programda yer alan maddede, "Kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri başta olmak üzere ilave tedbirler alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.