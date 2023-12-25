Dilencinin evinden yaklaşık 400 bin dolar çıktı!

Irak’ın başkenti Bağdat’ta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastane kaldırılan yaşlı dilencinin hayatını kaybetmesinin ardından milyoner olduğu ortaya çıktı. Dilencinin hayatını kaybetmesinin ardından iki kardeşi, ablalarının kimliğini almak için gittikleri evde poşetlere konulmuş halde milyonlarca Irak dinarı ve altın buldu.

Kardeşler ablalarına ait paraları ve altınları arabaya yüklerken dikkat çekince olay yerine polis çağrıldı. Polis, kardeşleri gözaltına aldı.

KOMŞULARI ACIYARAK YARDIM EDİYORDU

Kadının komşuları, dilenerek geçinen kadına hasta ve yaşlı kadına yardım ettiklerini, sürekli yemek verdiklerini belirtti. Dilenci kadının, ölen oğlunun da polis olduğu iddia ediliyor.

Kaynak: KARAR