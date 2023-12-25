CHP, Derince’de Sertif Gökçe’yi aday göstermezse ayağına sıkar!

Şu bir gerçek ki AKP, Kocaeli genelinde güçlü.

Zaten uzun süredir Büyükşehir Belediyesi dahil 12 ilçe belediye başkanlığını da kazanıyordu…

Mart 2019’da yapılan seçimlerde AKP’nin tılsımı bozuldu.

İzmit’i CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet kazandı.

İzmit’te seçimi kazanan CHP’nin iştahı arttı.

CHP, Mart 2024’te yapılacak seçimlerde kazandığı ilçe sayısını artırmayı hedefliyor.

Kulağıma gelenlere göre AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, CHP’li meclis üyesi Engin Taşdemir ile sohbet ederken, “Sadece Karamürsel ve Derince’de kazanma şansınız var, oraları da bir şekilde hallederiz” demiş…

CHP’nin seçimi kazanabileceği Karamürsel’de aday Ahmet Çalık. Çalık’ın adaylığı resmileşti. CHP’nin adayı Çalık, 2019’da yapılan seçimde, seçimi az bir oy farkla kaybetmişti. Bu kez daha da iddialı.

CHP VE DERİNCE’DE SEÇİM…

CHP’nin Kocaeli’de seçimi kazanabileceği yerlerden biri Derince…

CHP’nin adayı henüz açıklanmadı.

Aslında açıklanırdı, ama mevcut CHP İlçe Başkanı Atasoy Bilgin da aday olmak isteyince, Derince kitlendi.

Atasoy Bilgin, genel merkeze niyet mektubu yazdı.

Yani aday olmak isteğini bildirdi.

Genel merkez istifasını kabul ederse, aday olacak.

İstifasını kabul etmezse, görevine devam edecek.

Bu durumda CHP’nin Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe olacak.

GAZETEMİZİ ZİYARET ETTİ

Av. Sertif Gökçe, 2019’da yapılan seçimde de CHP’nin adayı olmuş, seçimi 1200 oy farkla kaybetmiş, CHP’nin Derince’de oyunu rekor seviyede artırmıştı.

Gökçe, resmi olarak aday gösterilmiş gibi çalışmasına devam ediyor.

Gökçe, önceki gün gazetemizi ziyaret etti. Kendisiyle bir süre sohbet ettik.

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Av. Gökçe, kendinden emin. Halkın ilgisinden memnun. Gökçe’nin dediğini göre AKP, Derince’de sürekli anket yapıyormuş…

Ankette;

Zeki Aygün- Sertif Gökçe, kime oy verirsiniz?

Adnan Pala- Sertif Gökçe, kime oy verirsiniz?

Öztekin Kaşukçi- Sertif Gökçe, kime oy verinsiniz?

İbrahim Şirin- Sertif Gökçe, kime oy verirsiniz?

Kemal Akyürek-Sertif Gökçe, kime oy verirsiniz?

Diye sorular soruyorlarmış.

Ankette bu soru sorulmuşsa AKP, Sertif Gökçe’nin bedava reklamını yapmış…

Kulağıma gelenlere göre AKP’nin temayül yoklamasında Derince Belediye Başkan adaylığı için “Fikri Işık” ismi de önerilmiş, dile getirilmiş.

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AKP, CHP’nin belediye başkan adayı Av. Sertif Gökçe olacak diye hesaplıyor, bütün planlarını, çalışmalarını, aday belirlemelerini Av. Sertif Gökçe’ye göre yapıyor. Zira, 2019’daki seçimleri kıl payı aldıklarını, seçime birkaç akşam kala yaptıkları hamlelerle seçimi kazandıklarını biliyorlar.

“AKP’NİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜLÜR”

Derince’de Sertif Gökçe destekçileri, CHP Genel Merkezinin hala Sertif Gökçe ismini açıklamamasından rahatsızlar.

Gökçe isminin şimdiye kadar açıklanmamasından endişeliler.

Geçen gün CHP’li bir grupla yaptığım sohbette, “CHP, Derince’de Av. Sertif Gökçe’yi aday göstermezse, resmen ayağına sıkar, resmen AKP’nin ekmeğine yağ sürer” düşüncesi içindeler.

GÖKÇE, DERİNCE’DE TANINIYOR

Av. Sertif Gökçe’nin CHP’de ve ilçede bir karşılığı var.

CHP’liler ve Sertif Gökçe’yi destekleyenler, CHP genel merkezinin Av. Sertif Gökçe’nin adaylığının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor, istiyor.

CHP’de herkes Av. Sertif Gökçe’nin adaylığının açıklanmasını beklerken, Gökçe aday gösterilmez ve yerine Atasoy Bilgin aday gösterilirse, CHP Derince’de büyük bir hayal kırıklığı yaşanacak.

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Kılıçdaroğlu’nu desteklemediği için Bilgin’e kırgın ve tepkili olanlar, Bilgin’in aday gösterilmesiyle birlikte tepki olarak sandığa gitmeme durumları da var. Bunu da yüksek sesle dile getiriyorlar. Atasoy Bilgin aday gösterilirse, muhtemelen AKP’liler, ellerini ovuşturacaktır.

GENEL MERKEZ NE DİYECEK?

Bakalım, genel merkez “CHP’nin Derince adayı Av. Sertif Gökçe mi” diyecek,

yoksa, “Atasoy Bilgin, değişim deyip bizi destekledi, biz de bunun mükafatı olarak kendisini aday yapalım mı” diyecek…

CHP’nin adayı Atasoy Bilgin olursa sanırım AKP, ‘nasıl olsa seçimi kazanız’ deyip, Derince’yi gündemden çıkarıp, yoğunluğu İzmit ve Karamürsel’e verecektir.

Bakalım CHP Genel Merkezi, Derince için nasıl bir karar verecek?