Eski Boştaş Fabrika Müdürü Merhum Orhan Özkaya’nın eşi 2 çocuk annesi Fatma Perihan Özkaya’nın cenazesi Fevziye Cami’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
- Asayiş
Perihan Özkaya hayatını kaybetti
İzmit Kozluk Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi Gül Sitesi’nde ikamet eden Fatma Perihan Özkaya(92) yaşlılığa bağlı nedenlerden vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.