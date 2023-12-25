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Perihan Özkaya hayatını kaybetti

İzmit Kozluk Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi Gül Sitesi’nde ikamet eden Fatma Perihan Özkaya(92) yaşlılığa bağlı nedenlerden vefat etti.

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Perihan Özkaya hayatını kaybetti mask

Eski Boştaş Fabrika Müdürü Merhum Orhan Özkaya’nın eşi 2 çocuk annesi Fatma Perihan Özkaya’nın cenazesi Fevziye Cami’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
# çocuk

25 Ara 2023 - 21:16 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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