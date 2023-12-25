Fazla hesap ödemeyen turistlere darp ve gasp: Çete çökertildi

Beyoğlu ve Beşiktaş'ta alkollü eğlence mekanlarına giden turistlere, fazla hesap çıkaran ve ödemeyi yapmayı reddeden müşterileri darbederek cep telefonu ve cüzdanlarını aldıkları iddia edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 13 ilde, eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 96 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin yakalanmasının ardından söz konusu eğlence mekanlarında müşterilerin darbedildiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde Murat Y., Kerem O. ve Nizamettin D.'nin sahibi olduğu Taksim'deki Cocorico Night Club, Gürkan G. ve Özkan G.'nin sahibi olduğu Keyn Club, Recep B. ve Kenan T.'nin sahibi olduğu Durnes72 Club, Mehmet K. ve Bülent K.'nın sahibi olduğu Pinokyo Terrace Club, Murat Ö. ve Yaşar Y.'nin sahibi olduğu Happy's Club isimli iş yerlerinde, yüksek fiyatları ödemeyi reddeden müşterilerin darbedildiği anlar yer aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.