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Fazla hesap ödemeyen turistlere darp ve gasp: Çete çökertildi

İstanbul'da eğlence mekanlarına götürdükleri ve yüksek miktarda hesapları ödemek istemeyen turistleri darbettikten sonra gasbeden çete çökertildi. Operasyonlar gözaltına alınan 96 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı
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Fazla hesap ödemeyen turistlere darp ve gasp: Çete çökertildi mask

Beyoğlu ve Beşiktaş'ta alkollü eğlence mekanlarına giden turistlere, fazla hesap çıkaran ve ödemeyi yapmayı reddeden müşterileri darbederek cep telefonu ve cüzdanlarını aldıkları iddia edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 13 ilde, eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 96 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Şüphelilerin yakalanmasının ardından söz konusu eğlence mekanlarında müşterilerin darbedildiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Murat Y., Kerem O. ve Nizamettin D.'nin sahibi olduğu Taksim'deki Cocorico Night Club, Gürkan G. ve Özkan G.'nin sahibi olduğu Keyn Club, Recep B. ve Kenan T.'nin sahibi olduğu Durnes72 Club, Mehmet K. ve Bülent K.'nın sahibi olduğu Pinokyo Terrace Club, Murat Ö. ve Yaşar Y.'nin sahibi olduğu Happy's Club isimli iş yerlerinde, yüksek fiyatları ödemeyi reddeden müşterilerin darbedildiği anlar yer aldı.
# sevk edildi

25 Ara 2023 - 21:43 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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