İYİ Partili gençler şehitler için Kent Meydanında!

Türkiye geçtiğimiz üst üste gelen şehit haberlerinin ardından yasa boğuldu. Şehit haberlerinin ardından milli yas ilan edilmemesi ve TRT Müzik kanalında eğlence programlarının devam etmesine halk tepki gösterdi. Şehit haberlerini normalleştirilmemesi için İYİ Parti İl Gençlik Kolları İzmit Kent Meydanında toplandı. Şehitlerimiz için dua okunan program sonrası İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Mutlu Sarı teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı verdi. Programın ardından vatandaşlara lokum dağıtan partililer sloganlar eşliğinde dağıldı.
İL VE İLÇE BAŞKANI KATILMADI
Öte yandan programa İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur ve İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan'ın katılım göstermemesi dikkat çekti. İl yönetiminden de kimsenin görülmemesinin nedeni merak konusu oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.