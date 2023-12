Türkçüler 12 şehit için İzmit'i inlettiler!

Türkiye geçtiğimiz üst üste gelen şehit haberlerinin ardından yasa boğuldu. Şehit haberlerinin ardından milliyas ilan edilmemesi ve TRT Müzik kanalında eğlence programlarının devam etmesine halk tepki gösterdi. Şehit haberlerini normalleştirilmemesi için şehit nöbeti tutan İzmitli Türkçüler bugün İzmit Merkez Bankası önünden Şehitlere Saygı yürüyüşü düzenleyen gruba onlarca genç katıldı.

BÜYÜKAKIN KATILMADI

Sloganlar eşliğinde yürüyen grup başta İzmitli Türkçüler olmak üzere İYİ Parti Gençlik Kolları, Zafer Partisi ve Hodri Meydan Üniversite ve lise yapılanmaları katıldı. Merkez bankası'ndan Sabri Yalım'a kadar yürüyen gruba çevredeki vatandaşlarda destek verirken balkonlarına çıkıp slogan attılar. Öte yandan davet edilmesine rağmen yürüyüşe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın katılım göstermedi.

KAYBEDİLDİ DENİLEN MİLLİ ŞUUR BURADA

Yürüyüşün ardından grubun sözcüsü Recep Mert yaptığı açıklamada "On iki şehit, on iki can, ağlayan on iki ana , ciğeri dağlanan on iki baba. Yaslı ama metin Türk milleti! Şehitlerin kanıksandığını zannedenler, yine yenilgiye uğradılar. Uyudu denilen Türk milleti, kaybedildi denilen milli şuur burada. Artık çözüm bitti, süreç başladı. Yurtta sulh olmadıkça, bu cihanda sulh bulamayacaksınız. Kimsenin sizi tanımadığı zannettiğiniz sokaklarda bile yürürken, arkanıza bakacaksınız.

TÜRK OLMAYAN HERKESİN ÖLÜMÜNE ÜZÜLENLERİN...

Size sözcülük yapıp gazlayanların, cesedini tanıyamayacaksınız. Fare deliğine tıktığımız Apo'nuzun urganına yağ bile bulamayacaksınız. Merhametli Türk'ün içinde biriktirdiği gazaba uğrayacaksınız. Türk'e baş kaldıranın sonunun ne olduğuna, bir daha bakacaksınız. "Türk olmayan herkesin ölümüne üzülenlerin, bir gün Türkler öldüğünde nasıl sustuklarını sağır kaldıklarını görecek ve bizi çok daha iyi anlayacaksınız" ifadelerini kullandı