Yapıcı ve onarıcı besinler nelerdir?

Protein insan vücudunun fonksiyonel işlemesi için çok önemlidir. Tüm canlılarda bulunan temel yapı taşlarından biridir ve yaşamın devamlığı için büyük bir öneme sahiptir. Kas kütlesi oluşturmak için gerekli olan bir makro besindir. Hayvan ürünlerinde yaygın olarak bulunur, ancak fındık ve baklagiller gibi başka kaynaklarda da bulunmaktadır. İşte, yapıcı ve onarıcı besinler...
YAPICI VE ONARICI BESİNLER
Yumurta
Yoğurt
Süzme peynir
Süt
Somon
Biftek
Yağsız kıyma
Derisiz tavuk göğüsü
Hindi göğüsü
Sarı yüzgeçli orkinos
Sardalye
Hamsi
Ton balığı
Kuru fasulye
Mercimek
Fıstık ezmesi
Fındık
Badem
Kinoa
Bezelye
Ispanak
Mısır
Brokoli
Brüksel lahanası
Kuşkonmaz
Protein bakımından zengin olan bu besinler yapıcı ve onarıcı besinlere örnek olarak verilebilir.
Kaynak: POSTA
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.