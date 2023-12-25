- Sağlık

Yapıcı ve onarıcı besinler nelerdir?

İnsan vücudu için oldukça önemli yere sahip olan besinlerin bazılarının onarıcı ve yapıcı özellikleri var. Onarıcı ve yapıcı besin denildiğinde de akla ilk olarak proteinler geliyor. Peki, onarıcı ve yapıcı besinler nelerdir? İşte en çok bilinen yapıcı ve onarıcı besinler...
Yapıcı ve onarıcı besinler nelerdir? mask

Protein insan vücudunun fonksiyonel işlemesi için çok önemlidir. Tüm canlılarda bulunan temel yapı taşlarından biridir ve yaşamın devamlığı için büyük bir öneme sahiptir. Kas kütlesi oluşturmak için gerekli olan bir makro besindir. Hayvan ürünlerinde yaygın olarak bulunur, ancak fındık ve baklagiller gibi başka kaynaklarda da bulunmaktadır. İşte, yapıcı ve onarıcı besinler...

YAPICI VE ONARICI BESİNLER

Yumurta
Yoğurt
Süzme peynir
Süt
Somon
Biftek
Yağsız kıyma
Derisiz tavuk göğüsü
Hindi göğüsü
Sarı yüzgeçli orkinos
Sardalye
Hamsi
Ton balığı
Kuru fasulye
Mercimek
Fıstık ezmesi
Fındık
Badem
Kinoa
Bezelye
Ispanak
Mısır
Brokoli
Brüksel lahanası
Kuşkonmaz
Protein bakımından zengin olan bu besinler yapıcı ve onarıcı besinlere örnek olarak verilebilir.

Kaynak: POSTA
# büyük

25 Ara 2023 - 23:15 - Sağlık

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