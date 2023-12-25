Yapıcı ve onarıcı besinler nelerdir?

Protein insan vücudunun fonksiyonel işlemesi için çok önemlidir. Tüm canlılarda bulunan temel yapı taşlarından biridir ve yaşamın devamlığı için büyük bir öneme sahiptir. Kas kütlesi oluşturmak için gerekli olan bir makro besindir. Hayvan ürünlerinde yaygın olarak bulunur, ancak fındık ve baklagiller gibi başka kaynaklarda da bulunmaktadır. İşte, yapıcı ve onarıcı besinler...

YAPICI VE ONARICI BESİNLER

Yumurta

Yoğurt

Süzme peynir

Süt

Somon

Biftek

Yağsız kıyma

Derisiz tavuk göğüsü

Hindi göğüsü

Sarı yüzgeçli orkinos

Sardalye

Hamsi

Ton balığı

Kuru fasulye

Mercimek

Fıstık ezmesi

Fındık

Badem

Kinoa

Bezelye

Ispanak

Mısır

Brokoli

Brüksel lahanası

Kuşkonmaz

Protein bakımından zengin olan bu besinler yapıcı ve onarıcı besinlere örnek olarak verilebilir.

Kaynak: POSTA