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AVM'de Gazze protestosu: Öldürülen çocuklar hatırlatıldı

Fransa’nın Lyon kentinde İsrail’in saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların isminin yazılı olduğu broşürler bir alışveriş merkezinin üst katından aşağı bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı
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AVM'de Gazze protestosu: Öldürülen çocuklar hatırlatıldı mask

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları dünya genelinde tepki çekmeye devam ediyor. Fransa’nın Lyon kentinde aktivistler, bir AVM’de İsrail'in saldırılarına karşı eylem yaptı.

Eylemciler, İsrail’e destek veren markalara boykot çağrısı yapan broşürler ile İsrail’in saldırılarında katledilen küçük çocukların isimlerinin yazdığı broşürleri AVM’nin üst katından aşağı bıraktı.

Etrafa uçuşan broşürlerde 1, 3, 7 ve 11 yaşlarındaki çocukların isimleri ile "soykırımı durdurun" ifadesinin yazılı olduğu görüldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 20 bin 674 Filistinli sivil hayatını kaybetti.
# çocuk, Kadın

25 Ara 2023 - 23:34 - Dünya

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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