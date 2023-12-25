AVM'de Gazze protestosu: Öldürülen çocuklar hatırlatıldı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları dünya genelinde tepki çekmeye devam ediyor. Fransa’nın Lyon kentinde aktivistler, bir AVM’de İsrail'in saldırılarına karşı eylem yaptı.
Eylemciler, İsrail’e destek veren markalara boykot çağrısı yapan broşürler ile İsrail’in saldırılarında katledilen küçük çocukların isimlerinin yazdığı broşürleri AVM’nin üst katından aşağı bıraktı.
Etrafa uçuşan broşürlerde 1, 3, 7 ve 11 yaşlarındaki çocukların isimleri ile "soykırımı durdurun" ifadesinin yazılı olduğu görüldü.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 20 bin 674 Filistinli sivil hayatını kaybetti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.