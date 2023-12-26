2024 yılı bütçesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda, 2024 yılı bütçesi üzerindeki son konuşmalar yapıldı. Günler süren maratonun ardından 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi oylandı. Teklif, geçerli olarak kullanılan 563 oydan 317 kabul, 246 ret ile Meclis tarafından onaylandı.

2024 bütçesi açık, borçlanma ve faiz ödemeleriyle yeni rekorlar kıracak.

BORÇ VE FAİZİN FATURASI 3.6 TRİLYON

2024 yılı bütçesiyle toplam 11 trilyon 89 milyar liralık kamu kaynağını harcama yetkisi iktidara verildi. Bu devasa harcamanın 8 trilyon 437 milyarı vergi ve vergi dışı gelirlerle karşılanacak.

Gelirle gider arasındaki 2 trilyon 652 milyarlık açık ise iç ve dış piyasalardan yapılacak borçlanmalarla finanse edilecek.

Bütçe nedeniyle Hazine’nin önümüzdeki yıl yapacağı en düşük borçlanma ise 2 trilyon 655 milyar olacak. Borçlanma Kanunu’ndaki yetkilerle bu tutar çok daha yüksek düzeylere çıkacak.

Bütçeden ayrıca 1 trilyon 254 milyar lira faiz ödenecek. Borç ve faizin toplam faturası 3.6 trilyon lirayı aşacak.

VERGİ VE CEZA YAĞACAK

2024 bütçesi vatandaşın üzerine adeta vergi ve ceza olup yağacak. Önümüzdeki yıl vatandaşlar, esnaf ve şirketlerden toplam 7.4 trilyon lira vergi toplanacak. Vergilerin 1.2 trilyonu başta çalışanlar olmak üzere Gelir Vergisi mükelleflerinden alınacak. Zengin fakir ayırt edilmeksizin yapılan her alışverişten alınan KDV için 1.7 trilyon, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) için de 1.4 trilyon lira para tahsil edilecek.

Vatandaşından 2.3 trilyon vergi alacak olan devlet ayrıca vatandaşına 119 milyar lira ceza kesecek. Bu cezaların 24 milyarı trafik cezaları, 50 milyar lirası vergi cezalarından oluşacak.

162 MİLYAR LİRA KÖİ’YE

Halk arasında Deli Dumrul projeleri olarak bilinen Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerini yapan müteahhitlere 2024 yılı bütçesinden 162.4 milyar lira para ödenecek. Avrasya Tüneli’ne 4.9 milyar, köprü ve otoyollara 73.8 milyar ve şehir hastanelerine de 83.7 milyar lira ödeme yapılacak. KÖİ müteahhitlerine ayrıca 2025’te 240.8 milyar, 2026’da 270.3 milyar lira para ödenecek. Devlet gelecek yıl 8 milyar liralık gayrimenkul satacak, 10.8 milyar lira da kira parası toplayacak.

Kaynak: SÖZCÜ