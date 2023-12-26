26 Ara 2023 - 01:11- Siyaset G:

CHP'nin Kandıra adayı açıklandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kandıra Belediye Başkan Adayı belli oldu.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
CHP'nin Kandıra adayı açıklandı mask
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CHP genel merkezi, Mehtap Memiş'i Kandıra Belediye Başkan Adayı olarak atadı. Mehtap Memiş, 14 mayıs seçimlerinde CHP milletvekili aday adayıydı. 

MEHTAP MEMİŞ KİMDİR?

1966 yılında Kocaeli’nin Kandıra İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kandıra’da tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünden mezun oldu. 1989 – 1994 yılları arasında Kandıra Mal Müdürlüğü’nde çalıştı. Ardından 26 yıl boyunca  Türkiye Halk Bankasında çeşitli kademelerde görev aldı. Kandıra Şube Müdürlüğü, Kocaeli Bölge Koordinatörlüğü Bireysel Bankacılık Bölüm Müdürlüğü ve Gölcük Şube Müdürlüğü yaparak 2021 yılında emekliye ayrıldı.

Kandıra’da ikamet ediyor. Evli ve 2 kız çocuk annesi. Mehtap MEMİŞ aynı zamanda Türkiye Denizciler Sendikası Marmara Şubesi İdari Sekreterliği ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kefken Tahlisiye İstasyonunda görev yaparak emekli olan Mesut Memiş’in eşi, CHP Kandıra İlçe ve Kocaeli İl belediye eski meclis üyesi ve mali müşavir Mehmet Tımaç’ın ablası, merhum muhasebeci Ramazan Tımaç’ın kızı, CHP Kandıra eski belediye meclis üyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Kandıra Şubesi eski başkanı, emekli öğretmen merhum Ramis Memiş’in gelinidir.

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26 Ara 2023 - 01:11 - Siyaset

Muhabir  Mesut Akbulut

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