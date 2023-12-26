FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü Muğla'da yakalandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri firari terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler meslekten ihraç edilen eski 3. sınıf emniyet müdürü H.Ö'nün kaldığı ikamete operasyon düzenledi.
Şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 3 cep telefonuna el konuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.