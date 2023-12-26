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FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü, Muğla'da yakalanarak gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı
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FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü yakalandı mask

Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü Muğla'da yakalandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından  yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri firari terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler meslekten ihraç edilen eski 3. sınıf emniyet müdürü H.Ö'nün kaldığı ikamete operasyon düzenledi.

Şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 3 cep telefonuna el konuldu.
# soruşturma, cumhuriyet

26 Ara 2023 - 01:34 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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