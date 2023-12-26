Kocaeli'den Bolu'ya giden TIR kanala uçtu!

Kaza Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Şaban Toygar idaresindeki 41 B 1311 plakalı MDF yüklü tırın lastiği patladı. Lastik patlaması sebebi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır orta refüje çarpmasının ardından yol kenarındaki kanala uçarak devrildi. Kazada sürücü araçtan çıkmasının ardından durumu polis ekiplerine bildirdi. Lastiğinin patladığını ve aracın savrulmaya başladığını belirten sürücü Şaban Toygar, “Kocaeli’den aldığım MDF’leri Bolu’ya götürüyordum. Aracın lastiği patlattı. Orta refüje çarptım. Daha sonra kanala uçtum” dedi.Bölgede karayolları ve bölge trafik ekipleri önlem alırken tır sabah saatlerinde kaldırılacak.
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# TIR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.