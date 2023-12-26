Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de sıcaklık artacak mı? Kocaeli'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 26 Aralık Salı günü hava sıcaklığı en düşük 9, en yüksek 19 olacak gün boyu puslu hava etkili olacak. İşte güncel hava durumu:
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Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Sıcaklık artacak mı?
Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de sıcaklık artacak mı? Kocaeli'de hava nasıl olacak?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.