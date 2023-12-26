Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Sıcaklık artacak mı?

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de sıcaklık artacak mı? Kocaeli'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 26 Aralık Salı günü hava sıcaklığı en düşük 9, en yüksek 19 olacak gün boyu puslu hava etkili olacak. İşte güncel hava durumu: