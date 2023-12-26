İmaj değiştiren Hande Erçel, saçlarını kızıla boyattı

Geçtiğimiz günlerde 12 şehidimizin ardından tatil ve yılbaşı pozlarını yayınladığı için tepki çeken oyuncu Hande Erçel, bu sefer de imajıyla adından söz ettirdi. Oyuncu, saçlarını kestirerek bir de kızıla boyattı.
ELÇİN SANGU'YA BENZETİLDİ
Burak Deniz ile başrolü paylaştığı dizisi final yapacak olan oyuncu, yeni proje öncesi yıllardır doğal renkte kullandığı saçlarını boyatarak kestirdi. Kızıl imajıyla oyuncu Elçin Sangu'ya benzetilen Erçel'in imajı takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım Erçel'in yeni imajını çok beğenirken bir kısım ise hiç yakıştıramadı. Erçel'in yeni imajını gösterdiği paylaşımına Elçin Sangu, Cem Davran ve Pınar Altuğ Atacan'dan yorum gecikmedi.
İşte Hande Erçel'in yeni imajı...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.