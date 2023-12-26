Emre Belözoğlu taraftarlarla kavga etti! Maç sonu ortalık gerildi...

Süper Lig'in 18. haftasında Ankaragücü'nün deplasmanda Pendikspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Emre Belözoğlu ile taraftarlar arasında tartışma çıktı.

Maçın son düdüğü ile birlikte soyunma odasının yolunu tutan Başkent ekibinin 43 yaşındaki teknik direktörü Emre Belözoğlu'na tribünlerden bir laf atıldı.

Sözlü tacizin ardından o bölgeye doğru sinirli bir şekilde giden Emre Belözoğlu, taraftarlarla sözlü bir kavgaya tutuştu. Tansiyonun yükseldiği o bölgede taraftarlara karşılık veren Belözoğlu'nun tutmak için araya girenler oldu.

Gerginlik, güvenlik güçlerinin de müdahale etmesiyle çok büyümeden sona erdi.

Halil Umut Meler, Belözoğlu'nu suçladı

Ligde 11 Aralık oynanan ve 1-1 sona eren Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca sahaya girerek hakem Meler'e yumruk atmış, yanındaki bazı kişiler de aldığı darbeyle yere düşen Meler'in kafasına tekme atmıştı. Saldırı sonrası açıklamalarda bulunan hakem Halil Umut Meler, sarı lacivertli kulübün çalıştırıcısı Emre Belözoğlu’nu suçlayan açıklamalarda bulunmuş olayları Emre Belözoğlu'nun provoke ettiğini birçok kişinin sonrasında kendisinden özür dilerken Belözoğlu'nun özür dilemediğini iddia etmişti.

Emre Belözoğlu iddiaları reddetti

Ankaragücü Teknik Direktörü Belözoğlu ise Meler’in yönelttiği suçlamalar sonrası tesislerde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, provoke iddialarını redderek, soyunma odası koridorlarında Meler’den defalarca özür dilediğini savunmuştu.