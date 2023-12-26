Masterchef All Star'da ceketi alan ilk isim Tahsin Küçük oldu!

Masterchef All Star'da dün Batuhan elenmiş ilk yediye kalan isimler belli olmuştu. İlk 7'ye kalan isimler ceketi almak sonrasında da şampiyon olmak için kıyasıya mücadele ediyor. Ekrana gelen son bölümde Masterchef All Star'da ilk ceketi alma mücadelesi yaşandı. Yarışmada ilk ceketi alan isim belli oldu.
"ALL STAR'A YAKIŞIR OLACAK"
Yarışmacılar ilk olarak mavi haşhaştan yaratıcı tabaklar yaptı. Yarışmacılara yaratıcı tabakları için 45 dakika süre verildi. Mehmet şef, "Vereceğimiz ürünlerin zorluğu tam bir All Star ilk 7'ye yakışır olacak." dedi. Yarışmacılar daha sonra haşhaştan yaratıcı tabaklar yapmaya geçti. Tabaklar sonrası şefler değerlendirme yaptı. İlk oyunda Tahsin 19, Kıvanç 17,5, Esra 14,5, Sergen 18,5, Barbaros 20, Hasan 20,5, Eren de 21 puana ulaştı.
İKİNCİ TURA GEÇİLDİ
İkinci turda konuk şef Yoshizumi Nagaya geldi. Yarışmacılar konuk şefin tabağını yaptı. Konuk şefin de puanlamaya katıldığı yarışmada sonuçlar açıklandı. Esra 33, Kıvanç 38,5, Sergen 45, Tahsin 50, Barbaros 42,5, Hasan 45, Eren ise 47 puana ulaştı.
İŞTE CEKETİ ALAN İSİM
Puanlamalar sonucu cekete ulaşan ilk isim Tahsin oldu. Ceketi alan Tahsin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Çok mutluyum. Böyle başarılı anlarda hemen geçmiş geliyor. Galiba benden bir şeyler oluyor, diğer arkadaşlara da başarılar diliyorum.
Kaynak: milliyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.