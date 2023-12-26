İşte Emniyet'in 'lüks araç filosu'! Değerleri 100 milyondan fazla!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 aracın emniyete verildiğini bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda araçların görüntülerine yer verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 aracın mahkeme kararınca emniyete verildiğini kaydeden Yerlikaya "Artık bundan böyle bu araçlar suç örgütlerinin değil, polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır. Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun" ifadelerini kullandı.
DEĞERLERİ 100 MİLYON LİRADAN FAZLA
Aralarında Porsche, Ferrari, Bentley ve Mercedes gibi markaların da bulunduğu araçlar, 'Comanchero' suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda ele geçirilmişti. Araçların piyasa değeri 100 milyon liranın üzerinde olduğu öngörülüyor. ABD ve Avustralya tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Hakan Ayık’ın (Reis) liderliğini yaptığı 'Comanchero' suç örgütü geçen Kasım ayında çökertilmiş, operasyonda 39 şüpheli yakalanmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Onuncu Köyün Sakini - bakalım ne zaman ortadan kaybolup , birilerine peşkeş çekilecekler.
M.Murtaza Yekayak - Yakışır güle güle kullansınlar, görevlerini yaparken hep edki püskü kırık dökük arabalaramı binecekler. Biz evlerimizde iş yerlerimizde yolda okulda fabrikada camide sinemada parklarda rahat edelim diye onlar bizlerin güvenliği için varlar yağmurda karda soğukda sıcakta en azından beş on dakika araç kullanırken rahat etsinler evlerine çocuklarına zaöanında sağlıklı huzurlu ulaşsınlar kavuşsunlar.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.