İşte Emniyet'in 'lüks araç filosu'! Değerleri 100 milyondan fazla!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 aracın emniyete verildiğini bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda araçların görüntülerine yer verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 aracın mahkeme kararınca emniyete verildiğini kaydeden Yerlikaya "Artık bundan böyle bu araçlar suç örgütlerinin değil, polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır. Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun" ifadelerini kullandı.

DEĞERLERİ 100 MİLYON LİRADAN FAZLA

Aralarında Porsche, Ferrari, Bentley ve Mercedes gibi markaların da bulunduğu araçlar, 'Comanchero' suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda ele geçirilmişti. Araçların piyasa değeri 100 milyon liranın üzerinde olduğu öngörülüyor. ABD ve Avustralya tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Hakan Ayık’ın (Reis) liderliğini yaptığı 'Comanchero' suç örgütü geçen Kasım ayında çökertilmiş, operasyonda 39 şüpheli yakalanmıştı.