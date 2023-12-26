Oxford Üniversitesi'nden Covid-19 araştırması: Böyle bulaşıyormuş

İngiltere'nin saygın kurumlarından Oxford Üniversitesi'nde görevli bilim insanları corona virüsü salgınının nasıl yayıldığını mercek altına aldı.

Nature dergisinde yayınlanan araştırmada bilim insanları, mesafeden ziyade Covid-19 hastasıyla görüşülen sürenin çok daha önemli olduğuna vurgu yaptı.

Uzmanlar, "Sosyal mesafeye uyarak uzun süre virüse kalınmasıyla yakın mesafede kısa süre maruz kalınmasının yarattığı risk benzer" açıklamasını yaptı. Bilim insanları sürenin önemine dikkat çekti.

Araştırmayı yürüten bilim insanı Luca Ferretti, "Enfekte bireylere kümülatif maruz kalma süresinin Covid-19 pandemisinde bulaşmanın önemli bir belirleyicisi olduğunu ve gelecekteki solunum patojenleri salgınlarına hazırlanırken hesaba katılması gerektiğini bulduk" dedi.

Bilim insanları, "Bilinen vakalara maruz kalma süresi genellikle dijital araçların desteği olmadan hatırlanabildiğinden, manuel temaslı izleme görüşmelerine hemen dahil edilebilir" dedi.

Kaynak: SÖZCÜ