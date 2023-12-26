Yılın son haftasında gram altın yükselişte... Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 26 Aralık 2023 altın fiyatları...

2023 yılının en iyi performans gösteren yatırım araçlarının başında gelen altın yılın son haftasında yükselişini sürüyor.

Altının gram fiyatı saat 10.46'da 1996 ile işlem görüyor. Foreks piyasasında aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 265 lira, Cumhuriyet altını da 13 bin 437 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 2 bin 63 dolar seviyesinde dengelendi.

Küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle yön arayışı öne çıkarken, yatırımcılar bugün yurt dışında ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi, konut fiyat endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerini takip edilecek.

Kaynak: cumhuriyet