Kapalı Halı Sahalarda Çalışmalar Devam Ediyor 

Dilovası Belediyesi ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi işbirliği ile; Dilovası'nın üç mahallesine kazandırılan kapalı halı saha tesislerinde çalışmalar hızla devam ediyor.
Göreve başladığı günden bu yana; gençlerin spor yapabilmeleri için ilçeye kapalı havuzlar ve halı sahalar gibi önemli tesisler kazandıran Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in girişimleri ile Kayapınar, Köseler ve Demirciler Mahallelerine yapılacak Kapalı Halı Saha Tesislerinde hummalı çalışma devam ediyor.
25 MİLYONA MAL OLACAK
Dilovası Belediyesi ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tarafından yapılacak olan tesislerin maliyeti 25 milyon lirayı bulacak. Tesisler içerisinde halı saha, soyunma odaları, yönetim odası ve kafeterya yer alacak.
SPOR İLE YÜKSELEN ŞEHİR
Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Gençlerimize sözünü verdiğimiz halı saha ve sosyal tesislerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Hedefimiz Spor ile Yükselen Şehir Dilovası’nı inşa etmektir. İnşallah ilerleyen süreçte gençlerimizle yeni tesislerimizde de maçlar yapacağız” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.