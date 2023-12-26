Sağlıklı bir gebelik için dikkat edilmesi gereken hususlar

Sağlıklı bir gebelik süreci için adımları sıralayan Dr. Saraç “Gebelik başlamadan önce genel bir jinekolojik muayene için hastaneye başvurmalarını öneriyoruz. Gebelik öncesi folik asit kullanımı bebeğin sinir sistemi için oldukça önemli. Gebelik öncesi muayene sırasında ‘Smear’ ve ultrason muayeneleri ile gerekli kan tetkikleri poliklinikte yapılır. Hastanın gereken diş problemi varsa diş hekimine yönlendirilir. Bunun yanında ek hastalıkları varsa ilgili branşlara yönlendirilip gebelik öncesi gereken ilaç değişiklikleri ve tedavi düzenlemeleri yapılabilir. Hastanın adeti geciktiğinde idrarda veya kan tahlilinde gebelik testi pozitif olur. Bu durumda ilk muayenede sağlıklı bir iç gebeliğin oluştuğunu görmek için ultrason muayenesi yapıyoruz. Bir sonraki adım bebeğin kalp atışını görmek oluyor. Takip eden haftalarda bebeğin zeka testi olarak adlandırılan tarama testleri, detaylı ultrason muayenesi ve gebelik şekeri taraması testlerimiz var.” dedi. Gebelik sürecindeki muayenelerin ve testlerin, bebeğin ve annenin sağlığını takip etmek adına hayati önem taşıdığını vurguladı.



Sağlıklı bir gebelik sürecinin sağlanması adına gebelere haftanın 3 günü yürüyüş, düzenli beslenme, hamile pilatesi ve yoga öneren Dr. Saraç “Ortalama bir kiloda olan kişiler 12 kilo alabilirken; zayıf olan hastalar 17 kilo, obez olarak tanımlanan hastaların gebelikte 5 kilo alması gerekir. Gebelikte zayıflama önermiyoruz. Gebelerimizi herhangi bir ek problem yoksa 28. haftaya kadar ayda 1, 28-36. haftalar arasında 2 haftada 1, 36. gebelik haftasından sonra ise haftada 1 olmak üzere rutin muayenelere çağırıyoruz. Ortalama bir gebelik 40 hafta sürüyor.” dedi.



Dr. Saraç, “Gebelerimiz hastanemizde bulunan gebe okuluna ücretsiz kayıt olarak gebelik, doğum süreci, doğum sonrası bebek bakımı ve emzirme hakkında bilgi sahibi olabilirler.” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.