İzmit Erenler amacına erecek: 3-3

SEZONA HAZIRLANIYOR

İzmit Erenlerspor yeni sezonun hazırlıklarına yoğun tempoda başladı. 2022 yılında 2. Küme C Grubu’nu şampiyon olarak tamamlayan ve 1. Küme’ye çıkan Erenlerspor, bir yıl sonra yaşadığı talihsizliklerle yeniden 2. Küme’ye düşmüştü. Yoluna 2. Küme’de devam eden Erenlerspor, yeni sezona Kulüp Başkanı ve teknik adam Ahmet Birinci önderliğinde hazırlanıyor. Mahallede bulunan gençleri kadrosunda barındıran İzmit merkez ekibi Erenlerspor, yeni sezondan oldukça umutlu.

MAÇ BERABERE BİTTİ

İzmit Bağçeşme’de bulunan Ali Osman Topal Spor Tesisleri’nde hazırlıklarına devam eden Erenlerspor, yeni sezonun ilk hazırlık maçını Çayırtepespor ile Kartepe Uzuntarla Sentetik Çim Futbol Sahası’nda yaptı. Ağırlıklı olarak genç ve takıma yeni katılan bir kadro ile sahaya çıkan Erenlerspor, güzel bir futbol ortaya koydu. Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 3-3 berabere bitti. Müsabakanın ardından her iki takımın futbolcuları ve teknik heyeti birbirlerini tebrik etti.

HEDEF YENİDEN 1. KÜME

Maçın ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Erenlerspor Başkanı ve hocası Ahmet Birinci, “Amacımız gençlere sporu ve futbolu sevdirmek. Mahallemizde futbol oynayan ve oynamak isteyen gençleri bir araya getiriyoruz. İstiyoruz ki gençler kötü alışkanlıklardan uzak dursun, spora yönelsin. Kısıtlı imkanlarla güzel bir ekibi bir araya getirdik. Takımımızda dostluk, samimiyet ve arkadaşlık var. İyi bir ekibiz ve iddialıyız. Hedefimiz yeniden 1. Küme’ye çıkmak” dedi.