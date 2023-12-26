İzmit Lisesi'nin emekli matematik öğretmeni Musa Dönmez, düşme sonucu geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. 69 yaşında yaşamını yitiren, Mahir Dönmez'in kardeşi olan Musa Dönmez'in cenazesi yarın (27 Aralık Çarşamba) öğle namazına müteakip Fevziye Camii'nden kaldırıldıktan sonra Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
- Asayiş
Emekli öğretmen Musa Dönmez vefat etti
İlimizin tanınan ailelerinden Dönmez ailesinin ferdi, emekli öğretmen Musa Dönmez hayatını kaybetti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.