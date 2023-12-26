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Emekli öğretmen Musa Dönmez vefat etti

İlimizin tanınan ailelerinden Dönmez ailesinin ferdi, emekli öğretmen Musa Dönmez hayatını kaybetti

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Emekli öğretmen Musa Dönmez vefat etti mask

İzmit Lisesi'nin  emekli matematik öğretmeni Musa Dönmez, düşme sonucu geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. 69 yaşında yaşamını yitiren, Mahir Dönmez'in kardeşi olan Musa Dönmez'in cenazesi yarın (27 Aralık Çarşamba) öğle namazına müteakip Fevziye Camii'nden kaldırıldıktan sonra Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
# emekli

26 Ara 2023 - 11:33 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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