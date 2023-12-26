AKP'li Selvi çalışmalarını sürdürüyor!

AKP'den Körfez Belediye Başkanlığına aday adayı olan genç iş insanı Ferhat Selvi, saha programlarına olanca hızı ile devam ediyor. Hemen her gün ayrı bir mahallede temaslarda bulunan aday adayı Selvi, bölgesel ziyaretlerinde hem esnaf turu yapıyor hem muhtarlara konuk oluyor ve hem de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geliyor.
GÜNDEM ÜZERİNE SOHBET
AKP'li Ferhat Selvi son olarak önceki akşam Körfez Amasyalılar Derneği Başkanı Ramazan Parlak ve yönetim kurulu üyelerine konuk oldu. Derneğin eski başkan ve üyelerin de büyük ilgi gösterdiği ziyaret sırasında güncel konular ve yaşanan yerel seçim süreci hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
“FIRSATLARIMIZ ÇOK!”
Buluşma sırasında Amasyalılarla sohbet eden Selvi, “Hem Kocaeli ve hem de Körfez ilçemiz dinamikleri ile çok güçlü bir bölge. Körfez Belediyemiz ise öz kaynakları anlamında kendine yeterli olabilecek bir kurum. Hem fırsatlarımız ve hem de tehditlerimiz var. Bize düşen fırsatlarımızı çoğaltmak, tehditleri ise azaltarak hizmet çıtasını daha da yukarılara çıkarmaktır.
CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU
Körfez ilçemiz için yapmak istediklerimiz ve hayallerimiz var. Her şeyden önce bu bölgemizi konforlu bir yaşam merkezi haline getirmek için çaba göstereceğiz. Önümüzdeki yerel seçim, partimiz özelinde mutlaka kazanılması gereken çok önemli bir seçim olacak. Fakat genel seçimlerden aldığımız güç ve referansla yerel seçimlere Cumhur İttifakı olarak çok daha güçlü bir şekilde gireceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bir devlet büyüğü olduğunu her zaman ispat eden MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin desteği ile kurulan Cumhur İttifakı güçlü bir şekilde bu seçimlerden bir kez daha zaferle çıkacaktır” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.