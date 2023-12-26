Depresyonun tatlı ilacı bitter çikolatanın saymakla bitmeyen faydaları

Antioksidan özelliği yüksek bir besin olan bitter çikolata içerisinde bulundurduğu finilatinamin maddesi ile mutluluk hormonunun salgılanmasında yardımcı olurken vücutta bulunan yararlı bakterilerin artmasına da imkan sağlıyor. Günde 20 gram bitter çikolatanın tüketilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Esra Koçak, bitter çikolatanın tüketilmesinin bazı sağlık sorunlarına karşı koruyucu olabileceğini belirtiyor.

1. Antioksidan Zenginliği: Bitter çikolata, antioksidan özelliği yüksek bir besindir. Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önleyebilir ve bu sayede kanser, Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruyucu bir etki gösterebilir.

2. Mutluluk Hormonu Salgılanmasına Yardımcı: İçerisinde bulunan finilatinamin maddesi, mutluluk hormonu serotonin'in salgılanmasına yardımcı olabilir. Bu da ruh halini iyileştirici bir etki yaratır.



3. Kan Basıncını Düşürme Etkisi: Bitter çikolatanın tüketilmesi, kan basıncını düşürebilir. Bu durum kalp sağlığını olumlu yönde etkileyerek kalp hastalığı riskini azaltabilir.

4. Mineral Zenginliği: Bitter çikolata, demir, magnezyum, bakır, çinko, selenyum ve potasyum gibi önemli mineralleri içerir. Bu mineraller, vücut fonksiyonlarının düzenlenmesinde ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yapabilir.

5. Sindirime Yardımcı Olma: Besleyici özellikleri ve lif içeriği sayesinde bitter çikolata, sindirim sistemine yardımcı olabilir. Lif, sindirim sürecini düzenleyerek sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur.

Esra Koçak, günlük tüketim için önerdiği miktarın 20 gram olduğunu vurguluyor. Ayrıca, sağlık açısından en faydalı olanın en az yüzde 70 kakao içeren bitter çikolatalar olduğunu belirtiyor. Ancak tüketimde dikkatli olunması ve günlük önerilen miktarı aşmamaya özen gösterilmesi önemlidir.