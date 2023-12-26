Kandıra Akçakese-Boşnaklar yolu asfaltlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra ilçesinde köy yollarında üstyapı çalışmalarıyla konforlu ulaşım ağı oluşturulmaya devam ediyor. Akçakese-Boşnaklar köyleri arasında ulaşımın sağlandığı 2 bin 500 metre uzunluktaki yolda binder asfalt serimi yapan Büyükşehir Belediyesi, 3 bin 500 ton asfalt, 5 bin 200 tonda plent miks temel serildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.