- Gündem

Kandıra Akçakese-Boşnaklar yolu asfaltlandı

Kandıra Akçakese-Boşnaklar köyleri arasında ulaşımın sağlandığı yol asfaltlandı  

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Kandıra Akçakese-Boşnaklar yolu asfaltlandı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra ilçesinde köy yollarında üstyapı çalışmalarıyla konforlu ulaşım ağı oluşturulmaya devam ediyor. Akçakese-Boşnaklar köyleri arasında ulaşımın sağlandığı 2 bin 500 metre uzunluktaki yolda binder asfalt serimi yapan Büyükşehir Belediyesi, 3 bin 500 ton asfalt, 5 bin 200 tonda plent miks temel serildi. 

26 Ara 2023 - 12:17 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.487.768 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL