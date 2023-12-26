Kandıra Akçakese-Boşnaklar yolu asfaltlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra ilçesinde köy yollarında üstyapı çalışmalarıyla konforlu ulaşım ağı oluşturulmaya devam ediyor. Akçakese-Boşnaklar köyleri arasında ulaşımın sağlandığı 2 bin 500 metre uzunluktaki yolda binder asfalt serimi yapan Büyükşehir Belediyesi, 3 bin 500 ton asfalt, 5 bin 200 tonda plent miks temel serildi.