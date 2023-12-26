CHP'li Kanko sordu: TURKOVAC AŞISININ AKIBETİ NE OLDU?

Dünya geneline yayılan COVID-19 salgınının Türkiye'de tespit edilen ilk vakası Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart 2020 günü açıklanmıştı. Sonrasında yaşanan aşı çalışmaları ve aşı krizini aşmak adına ülkemizde çalışmalarına başlanan Turkovac Aşısıyla ilgili cevaplanmayan sorular olduğunu belirten Kanko, “Sağlık Bakanı her nedense Turkovac aşılarıyla ilgili sorulara cevap vermiyor. Yetkililer adeta sus pus olmuş. Burada 90 milyon yurttaşımızın vergisi, alın teri, emeği var. Bu aşıların akıbeti ne oldu? Aşı çalışmalarında bir yere varıldı mı? Bu aşı çalışmalarına ne kadar para harcandı? Bunların kamuoyuna açıklanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Konuyu Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde olduğu gibi TBMM Genel Kuruldaki bütçe görüşmelerine de taşıyan Kanko, Sağlık Bakanından iddialarla ilgili cevap istemesine rağmen bir cevap alamadı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kanko “Sağlık Bakanı, Ankara Şehir Hastanesinde hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı yaptırmıştı; tarih Aralık 2021. Sayın Bakana, Sağlık Bakanlığının Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde Turkovac aşısının akıbetini sormuştum, cevap gelmedi. Meclis Genel Kurulunda tekrar sordum yine bir cevap gelmedi! Bende yazılı soru önergesiyle bu aşıların akıbetini ve ne kadar harcandığını tekrar sordum” ifadelerini kullandı.

Kanko, “Bizlere gelen bir bilgiye göre depolarda bulunan Turkovac aşılarının miadının dolmak üzere olduğu ve Afrika'ya gönderileceği gibi bir durum söz konusuymuş!

Bu geliştirilen Turkovac Aşısının akıbeti ne oldu? Depolarda ne kadar Turkovac aşısı var? Bunların son kullanma tarihlerinin yaklaştığı ile ilgili iddialar doğru mu? Bu aşının istenilen sonuçları vermediği ve bu nedenle bazı Afrika ülkelerine hibe edileceği doğru mu?

5 Kasım 2020 yılında çalışmalarına başlanan Turkovac aşılarının son durumu nedir?

Turkovac aşı çalışmalarına ne kadar para harcandı?” diye sordu.

Kanko, “Bunların kamuoyuna açıklaması gerekiyor…

Burada 90 milyon yurttaşımızın vergisi, alın teri, emeği var…” ifadelerini kullandı.