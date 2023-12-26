Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulu'ndan açıklama

" 2024 Yerel Seçim süreci, ülkenin siyasal iklimini yeniden belirleme niteliğinin yanı sıra, bu sürecin siyasal özneler tarafından doğru ve verimli değerlendirilebilmesine bağlı olarak politik açıdan azımsamayacak düzeyde fırsatı da ortaya çıkaracak potansiyele sahiptir.

Kendini yeniden örgütlemek üzere yola çıkmış olan Yeşil Sol için de yerel seçim süreci, hem siyasal ve toplumsal muhalefetin sözünü büyütme, hem de kendi özgün politik çalışmasını hedef kitlesine anlatabilme olanakları barındırıyor. Bu nedenle yerel seçim döneminin verimli ve etkili kullanımının gerek toplumsal muhalefet, gerekse Yeşil Sol politik düşünce açısından önemli sonuçlara yol açacağı kuşkusuzdur.

Geldiğimiz aşamada, yeniden örgütlemekte olduğumuz Yeşil Sol’un, DEM Parti’nin yerel seçim stratejilerine uygun bir şekilde bu süreçte sorumluluk alması kaçınılmaz bir görev olarak önümüzde duruyor.

Bu gerekçelerle, diğer politik ve demokratik çalışmaların yanı sıra, Muhtarlıklardan Belediye Meclis Üyeliklerine, İl Genel Meclisi Üyeliklerinden Belediye Başkanlıklarına kadar her düzeyde sorumluluk almaya dönük bir perspektife ve seçim sürecini hem demokratik muhalefet, hem de Yeşil Sol için örgütlenme faaliyetine dönüştürecek çalışmalara ihtiyacımız var. Bu çalışmalar, doğrudan Yeşil Sol’un örgütsel potansiyeli üzerinden yapılabileceği gibi, Yeşil Sol’da örgütlü olmadığı halde desteklenebilecek adaylıklar üzerinden de hayata geçirilebilir.

Muhtarlıktan başlayarak Meclis Üyeliği ve Belediye Başkanlığı için aday olma olasılığı olan yerlerde Yeşil Sol ilişkisi içinde ve çevresinde olan arkadaşların aday olmaları için çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Tüm yerellerde, Yeşil Sol üzerinden bir seçim çalışması yürütme potansiyelinin olup olmadığının, böyle bir potansiyelin bulunduğu yerlerde herhangi bir aday adaylığı girişimine ihtiyaç bulunup bulanmadığının ve aday adaylık için olası isimlerin yer aldığı bir raporun 31 Aralık 2023 akşamına kadar Yeşil Sol Parti Örgütlenme Komisyonuna iletilmesi önümüzdeki sürecin planlanması açısından oldukça önemlidir.

Genelgede belirtilen çerçevedeki çalışmaların en kısa zamanda tamamlanmasının önemini hatırlatır, kolaylıklar dileriz."