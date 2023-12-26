AKP SKM başkanlarını topladı

Yapılan ilk SKM Başkanları Toplantısında konuşan İl SKM Başkanı Alper Doğan “SKM yapılanmamızı tamamladık, Seçim Koordine Merkezlerimiz hazır, sizlerle beraber bu seçimi de domine edecek ve yerelde seçim stratejilerimizi beraber belirleyeceğiz, gece demeden, gündüz demeden çalışacak Allah’ın izni Milletimizin takdiriyle 13 Belediyemizin 13’ünü de alacağız” dedi.

Toplantıya başkanlık eden İl Başkanı Dr. Şahin Talus SKM Başkanlarına ithafen, “Sizler seçimdeki aklımız olacaksınız, kurduğunuz SKM Yönetimleriyle, İlçe teşkilatımızla, Kadın ve Gençlik Kollarımızla, Milletvekillerimiz ve Belediye Başkan Adaylarımızla sizlerden çıkan programa uyacak ve her zaman olduğu gibi planlı ve disiplinli çalışacağız. SKM binalarımız hazır, seçim bürolarımız hızla hazır hale geliyor, bizler zaten her daim hazırız, Cumhurbaşkanımızın Adaylarımızı belirlemesiyle yoğun tempo çalışmalarımız başlayacak, sizlere olan güvenim tam, Allah yar ve yardımcımız olsun.” dedi. Son hazırlıklar hakkında yapılan istişare ve görüşmelerle toplantı sona erdi.