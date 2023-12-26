İzmit Belediyesine ait işyeri kiraya verilecek

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri doğrultusunda kiraya verilecektir.

Sıra No Kiraya Verilecek Yerin Adres ve Mevkii Alan (m2) Kullanım Amacı Muhammen Kira Bedeli Geçici Teminat Bedeli Şartname Bedeli Kira Müddeti İhale Tarihi Saati ve Usulü 1 KOZLUK MAHALLESİ KAPANCA SOKAK NO:23, TAPUDA AKÇAKOCA MAHALLESİ 189 ADA 16 PARSEL 148,00 İŞYERİ 5.000,00 TL 5,400.00 TL 200.00 TL 3 YIL

Saat:12:05

04.01. 2024 Saat:12:05 Açık Teklif Usulu

Yukarıda ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 1 adet yerin kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 9. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 03.01.2024 Çarşamba günü saat : 16.00'a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

GERÇEK KİŞİLERİN ;

Geçici teminat makbuzu.(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları) Şartname bedeli makbuzu İkametgah belgesi T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) Noter tasdikli imza beyannamesi. Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname

TÜZEL KİŞİLERİN ;

Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri. Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli) Vergi kimlik numarası Kanuni adreslerini belirten adres beyanı. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2024 yılına ait) Geçici teminat makbuzu. .(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları) Şartname bedeli makbuzu Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.



*İşyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) iş günü önce 03.01.2024 Çarşamba Günü 16:00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur. İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir.

