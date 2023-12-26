Genç, şiirleriyle gönüllere dokundu

Körfez Belediyesi Kültür-Sanat etkinlikleri kapsamında şiir dinletisi düzenlendi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Körfez Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Serkan Yeğnidemir, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın ve çok sayıda Körfezli katıldı.

ŞİİR DOLU GECE

Türk edebiyatının değerli şairlerinden biri olan Nurullah Genç, unutulmayan şiirlerini Körfezliler ile buluşturdu. Sesi ve yorumlarıyla dizelere hayat veren Nurullah Genç’e ilgi çok yoğundu. Kendi hayatından bahseden Şair, gençlere ilham olmayı da unutmadı.

FİLİSTİN UNUTULMADI

Filistin’de yaşanan zulme de değinen Genç, orada yaşanan zulmü konu alan şiiri ile salondakilere duygu dolu anlar yaşattı. Program sonrasında Genç’e teşekkür eden ve plaket takdim eden Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Körfez’de kültür sanat etkinliklerinin devam edeceğini belirtti.