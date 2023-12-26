Genç, şiirleriyle gönüllere dokundu

Körfez Belediyesi Kültür-Sanat etkinlikleri kapsamında şiir dinletisi düzenlendi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Körfez Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Serkan Yeğnidemir, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın ve çok sayıda Körfezli katıldı.
ŞİİR DOLU GECE
Türk edebiyatının değerli şairlerinden biri olan Nurullah Genç, unutulmayan şiirlerini Körfezliler ile buluşturdu. Sesi ve yorumlarıyla dizelere hayat veren Nurullah Genç’e ilgi çok yoğundu. Kendi hayatından bahseden Şair, gençlere ilham olmayı da unutmadı.
FİLİSTİN UNUTULMADI
Filistin’de yaşanan zulme de değinen Genç, orada yaşanan zulmü konu alan şiiri ile salondakilere duygu dolu anlar yaşattı. Program sonrasında Genç’e teşekkür eden ve plaket takdim eden Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Körfez’de kültür sanat etkinliklerinin devam edeceğini belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.