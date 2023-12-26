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Karamürsel’e bağımsız aday!

Karamürsel’de iktidar cephesinde belediye başkan adayının kim olacağı henüz netlik kazanmamışken, ilçede esnaflık yapan Hasan Özbaş, bağımsız olarak aday olduğunu ilan etti

DİLEK COŞGUN
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Karamürsel’e bağımsız aday! mask

CHP’den Ahmet Çalık’ın, İYİ Parti’den de Mehmet Baş’ın adaylığının açıklanması ve 8 aday adayının olduğu AKP’den adayın henüz netlik kazanmamışken, sürpriz bir adaylık açıklaması geldi. Buna göre ilçenin tanınmış simalarından olan Hasan Özbaş, Karamürsel Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu açıkladı.

PROJELERİNİ AÇIKLAYACAK

Karamürsel halkına hizmet etmek için yola çıktıklarını ifade eden Özbaş, “31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde Karamürsel’e hizmet düşüncesi ile bağımsız aday olarak yola çıkıyorum. Demokrasiye renk katmak, tekelleşmiş düşünceleri çürütmek, her kesimin sevgisine mazhar olup Karamürsel için örnek teşkil edecek bir başkan olmak en büyük hedefimdir” dedi. Özbaş hayata geçirmek istedikleri projeleri önümüzdeki günlerde açıklayacağını da sözlerine ekledi.

HASAN ÖZBAŞ KİMDİR ?

1969 Karamürsel Yalakdere doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Karamürsel’de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini ve Afyon Emirdağ Uzman Jandarma Okulunu bitirip eğitim dönemini bitirdi. 1989-2012 yılları arasında farklı illerde TSK bünyesinde ve çeşitli görevlerde bulundu. Emekli olan ve 2012’den bu yana kendi şirketini kurup gayrimenkul sektöründe faaliyetlerini sürdüren Hasan Özbaş, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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26 Ara 2023 - 13:30 - Siyaset

Muhabir  Dilek Coşgun

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