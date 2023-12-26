Çayırova, Karamürsel’e fırsat verdi

HEREKE YILDIZ’I YENEMEDİ

Süper Amatör Lig B Grubu’nda zirve karıştı. Lider Çayırova, Hereke Yıldız gibi eski BAL takımına karşı 3-3’lük beraberlikle şok yaşadı. Lider berabere kalınca, yine eski BAL ve 3.Lig takımı Karamürsel’e gün doğdu. Deplasmandaki Osmanlı 41 maçını 2-0 kazanan takipçi Karamürsel farkı kapadı. Lider Çayırova 35, Karamürsel 34 puanda yer aldı. Karamürsel bugün evinde Bekirdere’yi konuk edecek. Çayırova ise küme düşen eski BAL takımı Tayfunspor’u konuk edecek.