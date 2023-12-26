Çayırova, Karamürsel’e fırsat verdi

HEREKE YILDIZ’I YENEMEDİ
Süper Amatör Lig B Grubu’nda zirve karıştı. Lider Çayırova, Hereke Yıldız gibi eski BAL takımına karşı 3-3’lük beraberlikle şok yaşadı. Lider berabere kalınca, yine eski BAL ve 3.Lig takımı Karamürsel’e gün doğdu. Deplasmandaki Osmanlı 41 maçını 2-0 kazanan takipçi Karamürsel farkı kapadı. Lider Çayırova 35, Karamürsel 34 puanda yer aldı. Karamürsel bugün evinde Bekirdere’yi konuk edecek. Çayırova ise küme düşen eski BAL takımı Tayfunspor’u konuk edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.