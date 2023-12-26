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Çayırova, Karamürsel’e fırsat verdi

Süper Amatör Lig B Grubu’nda zirve bir anda karıştı. Lider Çayırova 3-3 berabere kalınca, 2-0 kazanan takipçisi Karamürsel farkı kapadı

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Çayırova, Karamürsel’e fırsat verdi mask

HEREKE YILDIZ’I YENEMEDİ

Süper Amatör Lig B Grubu’nda zirve karıştı. Lider Çayırova, Hereke Yıldız gibi eski BAL takımına karşı 3-3’lük beraberlikle şok yaşadı.  Lider berabere kalınca, yine eski BAL ve 3.Lig takımı Karamürsel’e gün doğdu. Deplasmandaki Osmanlı 41 maçını 2-0 kazanan takipçi Karamürsel farkı kapadı. Lider Çayırova 35, Karamürsel 34 puanda yer aldı. Karamürsel bugün evinde Bekirdere’yi konuk edecek. Çayırova ise küme düşen eski BAL takımı Tayfunspor’u konuk edecek.
# Çayırova

26 Ara 2023 - 13:31 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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