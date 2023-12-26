|55084
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|CUMHURİYET, HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR
|ALİ AĞA SK., ARNAVUT SK., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, BAHÇE YOLU CD., CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENKAYA SK., ERENLER SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YENI, YENİ SK., YILDIRIMLAR CD.
|27.12.2023
|09:00
|17:00
|55130
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|CUMHURIYET, CUMHURİYET
|ADIL, ADIM SK, ADİL SK, AGAÇ, AĞAÇ SK, AHLAK, AKİDE SK, AKRABA SK
|27.12.2023
|09:00
|17:00
|55131
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|TAVSANCIL, TAVŞANCIL
|AHMET PEMBEGÜLLÜ, AHMET PEMBEGÜLLÜ CD., GÜLSÜM NİNE CD., HANIMELİ SK., KUŞKONMAZ SK., ORKİDE SK., RASİM KUYUSU CD., ZİYA SÜMER CD.
|27.12.2023
|09:00
|17:00
|55132
|KOCAELİ
|DARICA
|OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS
|ACEM SK., AKNUR SK., AŞIROĞLU CD., CANSEL SK., CUMHUR SK., DEMİRAY SK., ENİS SK., EROL SK., HÜR SK., KUŞTEPE CD., NADİR SK., OKAN SK., ÖZNUR, REZZAN SK., SARDUNYA SK., TUZLA, TUZLA CD., ULUBEY SK., YAHYA, ZERDALİ SK.
|27.12.2023
|09:00
|11:00
|55133
|KOCAELİ
|DARICA
|OSMANGAZI, PIRI REIS
|HÜR, YAHYA SK., YAMAN
|27.12.2023
|09:00
|17:00
- Gündem
Kocaeli'de elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler!
SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 27 Aralık Çarşamba günü 3 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
# yeni, cumhuriyet, şehit
26 Ara 2023 - 13:54 - Gündem Yazdır
Muhabir Dilek Coşgun
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.