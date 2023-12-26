Gıda denetimlerinde 535 milyon liralık ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl yapılan denetimlere ilişkin, "Yaklaşık 1 milyon 300 bin kontrol yapıldı. 17 bin 652 uygunsuzluk tespit edildi. Bunlar için yaklaşık 535 milyon liralık idari para cezası kesildi." dedi.

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemede bulunan Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada, bakanlık olarak insanların en temel ihtiyacı olan gıdadan sorumlu olduklarını, tarımsal üretim kadar ürünlerin güvenirliliğiyle de ilgilendiklerini söyledi.

Gıda sahtekarlığına karşı verilen mücadelede bu laboratuvarların önemine işaret eden Yumaklı, "Gıda denetimleri konusunda tutumumuz net. Halkımızın sağlığıyla oynayanlarla göz açtırmayacağız. Bu konuda herhangi bir tolerans söz konusu değil. Hatta son dönemde bazı şikayetlere konu olan laboratuvarları da incelemeye aldık. Hem kamu hem de özel laboratuvarların şu anda denetimleri söz konusu" değerlendirmesinde bulundu.

243 İŞLETME HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Bu yıl gıda ve diğer ürünlerinin satış yerlerine yönelik yapılan denetimler hakkında bilgi veren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu denetimlerde yaklaşık 1 milyon 300 bin kontrol yapıldı. 17 bin 652 uygunsuzluk tespit edildi. Bunlar için yaklaşık 535 milyon liralık idari para cezası kesildi. 243 işletme hakkında da savcılıklara suç duyurusunda bulunduk. Bugün de yine eş zamanlı denetime başlıyoruz. Pazar günü yeni bir yıla gireceğiz. Dolayısıyla halkımızın çokça alışveriş yaptığı gıda satış yerlerine, üretim yerlerine bugünden itibaren 81 ilimizde eş zamanlı bir denetim başlatılacak. Bu denetim bir hafta süreyle devam edecek."

Yumaklı, vatandaşın da birer "gıda denetçisi" olduğunu belirterek, gözlemlenen herhangi bir uygunsuzluğun kendilerine yayınlamış oldukları iletişim kanalları vasıtalarıyla bildirilmesini istedi.