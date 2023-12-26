Yalçın Eldoğan aday adaylığından çekildi!

Kocaeli'de Ağustos ayından itibaren çok hızlı bir şekilde sahalara çıkan iş insanı Yalçın Eldoğan bugün itibariyle adaylıktan çekildiğini ilan etti. İşte Yalçın Eldoğan’ın yaptığı o açıklama;

"Öncelikle vatanımızı korumak için canlarını feda eden şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, ailelerine ve ulusumuza başsağlığı diliyorum.İzmit Gültepe doğumlu, minibüs şoförlüğü ile başladığı iş hayatında kendisini sürekli geliştirerek büyümeyi başarmış bir hemşerinizim...Kendimi her açıdan hazır hissederek, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İzmit Belediye Başkanlığına talip olmak amacıyla yola çıktım.Şehrimiz siyasetinde henüz hiçbir aday adayı ortada yokken, ben ağustos ayı başında niyetimi kamuoyuna duyurdum ve çalışmalarıma başladım.Hedefim, İzmit Belediye Başkanlığı seçiminde CHP ve İYİ Parti’nin ittifak yapması ve bu ittifak içinde İYİ Parti’nin İzmit adayı olmaktı.İttifak olmasa dahi İYİ Partiden aday olmak için hazırlıklarımızı yapmıştık.

ADAY ADAYLIĞINDAN ÇEKİLDİ

5 ay boyunca bu hedef doğrultusunda elimizden gelen çalışmaları yaptık.İzmit’teki bütün muhtarları, STK’ları, meslek odalarının hemen hemen tamamını ziyaret ettim, şehrimizin spor kulüpleri ile temas kurup, katkı sağladık. Ev ziyaretlerinde de bulunduk.5 aylık siyasi çalışmalarımda, görüştüğüm, temas kurduğum her kişi ve kurumdan çok samimi ilgi gördük. Aday gösterilmem halinde destek sözleri aldım. Kişisel olarak çok mesafe aldığımı düşünüyorum. Ancak yerel siyaset ortamındaki gelişmeler beklediğim ve planladığım gibi olmadı. İyi Parti genel merkezinin Belediye Başkan adaylarının başvuru ve adayların açıklanma süresi uzatıldı. Bu siyasi koşullar altında, aday adaylığından çekildiğimi çok sevdiğim İzmit halkına saygı ile duyuruyorum. Bu süreçte bana inanan herkese, benimle ilgili haberleri kamuoyuna duyuran basın mensuplarına çok teşekkür ederim.Ben, vatanın birlik ve bütünlüğüne inanan bu konuda taviz vermeyen, İzmit’i çok iyi tanıyan ve çok seven biriyim.Bu şehre gerçekten hizmet etmek için yola çıkan değerliBelediye Başkan adaylarıyla ihtiyaç duyulması halinde bilgi ve birikimlerimi paylaşmaya hazır olduğumu vurgulamak isterim.Herkese sonsuz saygı ve sevgilerimle."