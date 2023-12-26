TFF 3 haftanın programını açıkladı! Kocaelispor'un maç takvimi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 18, 19 ve 20. haftaların maç programı şöyle: 18. hafta 12 Ocak Cuma: 20.00 Sakaryaspor-Göztepe ( Yeni Sakarya Atatürk) 13 Ocak Cumartesi: 13.30 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül) 13.30 Bodrum FK- Bitexen Giresunspor (Bodrum İlçe) 16.00 Adanaspor-Boluspor (Yeni Adana) 19.00 Eyüpspor- Ankara Keçiörengücü (Eyüp) 14 Ocak Pazar: 13.30 Manisa FK- Kocaelispor (Mümin Özkasap) 16.00 Ahlatcı Çorum FK-Tuzlaspor (Çorum Şehir) 19.00 Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Ümraniye Belediyesi Şehir) 15 Ocak Pazartesi: 20.00 Altay-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Alsancak Mıustafa Denizli) 19.hafta 19 Ocak Cuma: 20.00 Bitexen Giresunspor-Ahlatcı Çorum FK (Çotanak) 20 Ocak Cumartesi: 13.30 Erzurumspor FK-Bodrum FK (Erzurum Kazım Karabekir) 16.00 Boluspor-Teksüt Bandırmaspor (Bolu Atatürk) 19.00 Kocaelispor-Eyüpspor (Yıldız Entegre Kocaeli) 21 Ocak Pazar: 13.30 Tuzlaspor-Altay (Sancaktepe 15 Temmuz) 13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe) 16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Adanaspor (11 Nisan) 19.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman) 22 Ocak Pazartesi: 20.00 Göztepe-Ümraniyespor (Gürsel Aksel)

20. hafta 26 Ocak Cuma: 20.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana) 27 Ocak Cumartesi: 13.30 Manisa FK-Erzurum FK (Mümin Özkasap) 16.00 Ahlatcı Çorum FK-Göztepe (Çorum Şehir) 19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp) 28 Ocak Pazar: 13.30 Bodrumspor FK-Gençlerbirliği (Bodrum İlçe) 13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bitexen Giresunspor (Bandırma 17 Eylül) 16.00 Ümraniyespor-Sakaryaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) 19.00 Altay-Kocaelispor (Alsancak Mustafa Denizli) 29 Ocak Pazartesi: 20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Boluspor (11 Nisan)