26 Ara 2023 - 14:32- Spor G:

TFF 3 haftanın programını açıkladı! Kocaelispor'un maç takvimi

Trendyol 1. Lig'de 18, 19 ve 20. hafta müsabakalarının maç programı belli oldu.

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TFF 3 haftanın programını açıkladı! Kocaelispor'un maç takvimi mask
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 18, 19 ve 20. haftaların maç programı şöyle:

18. hafta

12 Ocak Cuma:

20.00 Sakaryaspor-Göztepe ( Yeni Sakarya Atatürk)

13 Ocak Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Bodrum FK- Bitexen Giresunspor (Bodrum İlçe)

16.00 Adanaspor-Boluspor (Yeni Adana)

19.00 Eyüpspor- Ankara Keçiörengücü (Eyüp)

14 Ocak Pazar:

13.30 Manisa FK- Kocaelispor (Mümin Özkasap)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Tuzlaspor (Çorum Şehir)

19.00 Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Ümraniye Belediyesi Şehir)

15 Ocak Pazartesi:

20.00 Altay-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Alsancak Mıustafa Denizli)

19.hafta

19 Ocak Cuma:

20.00 Bitexen Giresunspor-Ahlatcı Çorum FK (Çotanak)

20 Ocak Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Bodrum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Boluspor-Teksüt Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Eyüpspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

21 Ocak Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Altay (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Adanaspor (11 Nisan)

19.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)

22 Ocak Pazartesi:

20.00 Göztepe-Ümraniyespor (Gürsel Aksel)


20. hafta

26 Ocak Cuma:

20.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)

27 Ocak Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Erzurum FK (Mümin Özkasap)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Göztepe (Çorum Şehir)

19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)

28 Ocak Pazar:

13.30 Bodrumspor FK-Gençlerbirliği (Bodrum İlçe)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bitexen Giresunspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ümraniyespor-Sakaryaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Altay-Kocaelispor (Alsancak Mustafa Denizli)

29 Ocak Pazartesi:

20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Boluspor (11 Nisan)

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26 Ara 2023 - 14:32 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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