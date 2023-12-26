TFF 3 haftanın programını açıkladı! Kocaelispor'un maç takvimi

T\u00fcrkiye Futbol Federasyonundan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re 1. Lig'de 18, 19 ve 20. haftalar\u0131n ma\u00e7 program\u0131 \u015f\u00f6yle:\n\n\n18. hafta\n\n\n12 Ocak Cuma:\n\n\n20.00 Sakaryaspor-G\u00f6ztepe ( Yeni Sakarya Atat\u00fcrk)\n\n\n13 Ocak Cumartesi:\n\n\n13.30 Teks\u00fct Band\u0131rmaspor-Erzurumspor FK (Band\u0131rma 17 Eyl\u00fcl)\n\n\n13.30 Bodrum FK- Bitexen Giresunspor (Bodrum \u0130l\u00e7e)\n\n\n16.00 Adanaspor-Boluspor (Yeni Adana)\n\n\n19.00 Ey\u00fcpspor- Ankara Ke\u00e7i\u00f6reng\u00fcc\u00fc (Ey\u00fcp)\n\n\n14 Ocak Pazar:\n\n\n13.30 Manisa FK- Kocaelispor (M\u00fcmin \u00d6zkasap)\n\n\n16.00 Ahlatc\u0131 \u00c7orum FK-Tuzlaspor (\u00c7orum \u015eehir)\n\n\n19.00 \u00dcmraniyespor-Gen\u00e7lerbirli\u011fi (\u00dcmraniye Belediyesi \u015eehir)\n\n\n15 Ocak Pazartesi:\n\n\n20.00 Altay-ASTOR Enerji \u015eanl\u0131urfaspor (Alsancak M\u0131ustafa Denizli)\n\n\n19.hafta\n\n\n19 Ocak Cuma:\n\n\n20.00 Bitexen Giresunspor-Ahlatc\u0131 \u00c7orum FK (\u00c7otanak)\n\n\n20 Ocak Cumartesi:\n\n\n13.30 Erzurumspor FK-Bodrum FK (Erzurum Kaz\u0131m Karabekir)\n\n\n\n\n\n\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t\n\t\t\t\t\t\t \n\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\n\n\t\n\t\n\t \n\t\n\t\n\t\t\n\t \n\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t pushfn('ads'); \n\n\n16.00 Boluspor-Teks\u00fct Band\u0131rmaspor (Bolu Atat\u00fcrk)\n\n\n19.00\u00a0Kocaelispor-Ey\u00fcpspor (Y\u0131ld\u0131z Entegre\u00a0Kocaeli)\n\n\n21 Ocak Pazar:\n\n\n13.30 Tuzlaspor-Altay (Sancaktepe 15 Temmuz)\n\n\n13.30 Ankara Ke\u00e7i\u00f6reng\u00fcc\u00fc-Manisa FK (Aktepe)\n\n\n16.00 ASTOR Enerji \u015eanl\u0131urfaspor-Adanaspor (11 Nisan)\n\n\n19.00 Gen\u00e7lerbirli\u011fi-Sakaryaspor (Eryaman)\n\n\n22 Ocak Pazartesi:\n\n\n20.00 G\u00f6ztepe-\u00dcmraniyespor (G\u00fcrsel Aksel)\n\n\n20. hafta\n\n\n26 Ocak Cuma:\n\n\n20.00 Adanaspor-Ankara Ke\u00e7i\u00f6reng\u00fcc\u00fc (Yeni Adana)\n\n\n27 Ocak Cumartesi:\n\n\n13.30 Manisa FK-Erzurum FK (M\u00fcmin \u00d6zkasap)\n\n\n16.00 Ahlatc\u0131 \u00c7orum FK-G\u00f6ztepe (\u00c7orum \u015eehir)\n\n\n19.00 Ey\u00fcpspor-Tuzlaspor (Ey\u00fcp)\n\n\n28 Ocak Pazar:\n\n\n13.30 Bodrumspor FK-Gen\u00e7lerbirli\u011fi (Bodrum \u0130l\u00e7e)\n\n\n13.30 Teks\u00fct Band\u0131rmaspor-Bitexen Giresunspor (Band\u0131rma 17 Eyl\u00fcl)\n\n\n16.00 \u00dcmraniyespor-Sakaryaspor (\u00dcmraniye Belediyesi \u015eehir)\n\n\n19.00 Altay-Kocaelispor (Alsancak Mustafa Denizli)\n\n\n29 Ocak Pazartesi:\n\n\n20.00 ASTOR Enerji \u015eanl\u0131urfaspor-Boluspor (11 Nisan)\n\n\n\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.