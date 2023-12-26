KSO Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre aralık ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Aralık ayında kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 77.5 ile geçen yıla göre 1 puan, kasım ayına göre 0.5 puan geriledi. Oda olarak her ay düzenli açıkladığımız Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise Aralık’ta yüzde 70.9 ile hem geçen yılın aynı ayına göre hem kasım ayına göre 0.8 puan geriledi.

FİRMALARIN BEKLENTİLERİ

Aralık ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının ocak ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda, firmalarımızın yüzde 16’sı ocak ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 25’i azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 59’unda ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların yüzde 25’i dış siparişlerinin ocak ayında arttığını belirtirken, yüzde 23’ü azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 52’sinde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır” dedi.

2023 YILI GENELİ

2023 yılı geneline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “2023 yılının tamamına baktığımızda, Türkiye geneli ortalama kapasite kullanım oranının yüzde 76.3 ile geçen yıla göre 0.9 puan, Kocaeli'nin ise yüzde 71.2 ile geçen yıla göre 0.3 puan gerilediğini görüyoruz. 2023 yılı şubat ayında gerçekleşen ve 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle yaşanan durgunluk, üretim ve kapasite kullanımlarına da yansıdı. Dünya ekonomisi için de bu yıl ivme kaybı ve ticarette gerilemenin yaşandığı zor bir yıl oldu. En büyük ticaret partnerimiz Avrupa’daki yavaşlama ve talebin daraldığı dönemde; ihracatta bir önceki yılın üzerinde gerçekleşen seviyeler gördük. 2024 yılında da ihracat artışlarının devam etmesini, üretim ve kapasite kullanımlarına yansımasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.