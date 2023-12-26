Milli Çözüm Dergisi’nden KONFERANSA ÇAĞRI

Milli Çözüm Dergisi’nin organizatörlüğünde siyaset bilimci-düşünür Ahmet Akgül, “Yıpratılan Cumhuriyet mirası ve Filistin’de insanlığın iflası” konulu konferans verecek. 5 Ocak’ta Gölcük Belediyesi Nikah ve Kongre Sarayı’nda yapılacak konferans saat 18.45’te başlayacak. Milli Çözüm Dergisi yazarlarından Faruk Bulut ve Orhan Atay ile Gençlik Komisyonu Başkanı Muhammet Bulut gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut’u ziyaret ederek konferansa davet etti. Etkinlikte resim sergisi de gezilebilecek.