Milli Çözüm Dergisi’nin organizatörlüğünde siyaset bilimci-düşünür Ahmet Akgül, “Yıpratılan Cumhuriyet mirası ve Filistin’de insanlığın iflası” konulu konferans verecek. 5 Ocak’ta Gölcük Belediyesi Nikah ve Kongre Sarayı’nda yapılacak konferans saat 18.45’te başlayacak. Milli Çözüm Dergisi yazarlarından Faruk Bulut ve Orhan Atay ile Gençlik Komisyonu Başkanı Muhammet Bulut gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut’u ziyaret ederek konferansa davet etti. Etkinlikte resim sergisi de gezilebilecek.
26 Ara 2023 - 15:06- Siyaset Güncelleme:
Milli Çözüm Dergisi’nden KONFERANSA ÇAĞRI
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.