O sektörde bu yıl 60 bin kişi işten çıkarıldı

Küresel bankalar 2023 yılında 60 binden fazla kişiyi işten çıkararak finansal krizden bu yana en ağır işten çıkarma yıllarından birini yaşadı. Yatırım bankalarında anlaşmalar ve borsadaki düşüşler nedeniyle üst üste ikinci yıl gelirlerler düşerken bankalar da personel sayısını azaltarak kâr marjlarını korumaya çalıştı.Financial Times'ın hesaplamalarına göre, dünyanın en büyük yirmi bankası 2023 yılında en az 61 bin 905 kişiyi işten çıkardı. Bu rakam, 2007-08 küresel mali krizi sırasında aynı bankalar tarafından işten çıkarılan 140 bin kişiden sonra en büyük rakam oldu.

İSVİÇRELİ BANKA İŞTEN ÇIKARMALARDA LİDER

Tek bir kurum tarafından yapılan en büyük işten çıkarma, eski rakibini satın alan İsviçreli UBS'den geldi. Credit Suisse'in UBS tarafından devralınması toplam 13 bin kişinin işine mâl oldu. Önümüzdeki yıl daha büyük işten çıkarma dalgaları bekleniyor.

2023'ün ikinci en büyük işten çıkarmasını yapan Wells Fargo, küresel personel sayısını 12 bin kişi azaltarak 230 bine indirdiğini açıkladı. Banka, sadece üçüncü çeyrekte kıdem tazminatı maliyetleri için 186 milyon dolar harcadığını ve 7 bin kişinin işten çıkarıldığını söylemişti.

DEV BANKALARDAKİ İŞTEN ÇIKARMALAR

Wall Street'in diğer büyük bankaları da işten çıkarma programlarına 2023'te devam etti. Citigroup 5 bin, Morgan Stanley 4 bin 800, Bank of America 4 bin, Goldman Sachs 3 bin 200 ve JPMorgan Chase 1000 kişiyi işten çıkardı. Wall Street'in büyük bankaları 2023 yılında toplamda en az 30 bin kişiyi işten çıkardı.

Finansal hizmetler danışmanlık grubu Coalition Greenwich'in verileri de en büyük yatırım bankalarının yılın ilk yarısında personel sayısını yüzde 4 oranında azalttığını ve yılın ikinci yarısında daha fazla işten çıkarma yapıldığını gösterdi.

Kaynak: SÖZCÜ