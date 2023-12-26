Kazada yaralanan Esra hayatını kaybetti!

Çayırova ilçesinde Özgürlük Mahallesi'nde ikamet eden, Recep Erkılınç ve Hayriye Erkılınç çiftinin kızları olan Esra Erkılınç, 26 Kasım'da geçirdiği trafik kazası geçirdi. Kazada ağır yaralanan genç kadın, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavi altına alındı. Yaklaşık 30 gündür yaşam mücadelesi veren Esra Erkılınç, dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.