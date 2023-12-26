Çayırova ilçesinde Özgürlük Mahallesi'nde ikamet eden, Recep Erkılınç ve Hayriye Erkılınç çiftinin kızları olan Esra Erkılınç, 26 Kasım'da geçirdiği trafik kazası geçirdi. Kazada ağır yaralanan genç kadın, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavi altına alındı. Yaklaşık 30 gündür yaşam mücadelesi veren Esra Erkılınç, dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
- Asayiş
Kazada yaralanan Esra hayatını kaybetti!
Kocaeli’de, 26 Kasım günü trafik kazasında ağır yaralanan 27 yaşındaki Esra Erkılınç, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.