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Kazada yaralanan Esra hayatını kaybetti!

Kocaeli’de, 26 Kasım günü trafik kazasında ağır yaralanan 27 yaşındaki Esra Erkılınç, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

HABER MERKEZİ
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Kazada yaralanan Esra hayatını kaybetti! mask

Çayırova ilçesinde Özgürlük Mahallesi'nde ikamet eden, Recep Erkılınç ve Hayriye Erkılınç çiftinin kızları olan Esra Erkılınç, 26 Kasım'da geçirdiği trafik kazası geçirdi. Kazada ağır yaralanan  genç  kadın, Derince   Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavi altına alındı. Yaklaşık 30 gündür yaşam mücadelesi veren Esra Erkılınç, dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 
# esra erkılınç, Çayırova, eğitim, Kadın

26 Ara 2023 - 15:36 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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