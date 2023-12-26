STK'lar şehitler için tek yürek oldu

Kuzey Irak’ta Pençe Kilit Operasyon bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 12 askerimiz için STK'lar tarafından Kocaeli’de ‘Terörü Lanetliyoruz’ yürüşü düzenlendi. Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri, Kocaeli Milli Kuruluşlar birliği, Sivil Toplum Kuruluşları, odalar ve sendikalar içerisinde bulunduğu toplam 145 sivil toplum kuruluşu Fevziye Camii’nden başlayarak Anıtpark’a kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

“İKTİDAR VE MUHALEFET BİRARADA "

Yürüyüşe siyasi partiler de destek verdi. Yürüyüşe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Başiskele Belediye Yasin Özlü, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AKP İl Başkanı Şahin Talus, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur, MHP İl Başkanı Murad Nuri Demirbaş, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, İlçe Başkanları, STK Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“KILICINIZ KESKİN OLSUN”

Şehitlerin isimlerinin okunduğu yürüyüşte Kahrolsun PKK Kahrolsun İsrail sloganları atıldı atıldı. Anıtpark’ta biten yürüyüşte topluluk adına konuşmayı Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Şaban Arlı gerçekleştirdi. “Öfkemiz acımız kadar büyüktür” diyen Şaban Arlı konuşmasında, “Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes bir görevdir. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa dilerken kederli ailelerinin, milletimizin, silah arkadaşlarının, ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmadı kalmayacak, Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Hain pusu ardından şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan Türk silahlı kuvvetlerimize, Mehmetçiklerimize ve tüm güvenlik güçlerimize dua ediyor kahramanlıkları ile gurur duyuyoruz. Kılıcınız keskin olsun” ifadelerini kullandı.

“MECLİSTE GÖRMEK İSTEMİYORUZ”

Bu vesile ile, buradan Türk Milleti'nin birliğini yıkmaya çalışan bölücü terörün sözcü ve destekçilerini ne Meclis'te ne de medyada görmek istemediğimizi bir kez daha beyan ediyoruz. Halkımızdan bu tür bölücü zihniyetlere itibar etmemelerini bekliyoruz. Kendi ulusal güvenlikleri söz konusu olunca en sert tedbirleri alan aykırı hiçbir fikre alan tanımayan onlara en ağır ceza ve yaptırımları uygulayan ve tüm dünyayı ayağa kaldıran batılı devletler! Söz konusu Türk devletinin ulusal güvenliği ve Türk milletinin birlik ve beraberliği olunca demokrasi ve özgürlük çığırtkanlığı yaparak içimizdeki hainleri cesaretlendirmeye çalışıyor.Türk milleti bunların hepsinin hevesini kursaklarında bırakacaktır. Siyasetçi ve ya gazeteci kılığına girmiş Hiç kimsenin hiçbir sıfatla şehit ailelerimizin ve şehitlerimizin ruhlarını incitmeye hakları ve hadleri yoktur. Gün, Yüce Türk Milletinin hakkını, hukukunu savunmak, bölücülüğe dur demek, birlik beraberlik günüdür.

“EĞLENCE PROGRAMLARINI KINIYORUZ”

Bu vesile ile, eli kanlı terör örgütüne silah para ve lojistik destek sağlayan terör şebekelerini azdıran tüm devletlerle olan politikaların yeniden gözden geçirilmesini istiyoruz. Avrupa uyum yasaları adı altında çıkarılan Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunundan teröristlerin terör yandaşlarının, onlara yardım ve yataklık yapanların faydalanmaması için gerekli yasal düzenlemelerin acilen çıkartılmasını talep ediyoruz. Devletimizi yıkmaya çalışan her kim olursa olsun dokunulsun, kökleri kurutulsun, haklarında gereken ne varsa acilen yapılsın ki, bu vesile ile hainlik yapmaya niyeti olanlara da gereken mesaj ve ders verilmiş olsun. Ayrıca böylesine üzücü, milletimizi derinden yaralayan bir olay esnasında dahi müzik eğlence programlarına ara vermeyen televizyon kanallarını da kınadığımızı belirtmek istiyoruz” dedi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Tahir Büyükakın yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada ''12 vatan evladımızın adet şerbetini içmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Annesine, babasına, akrabalarına, tüm milletimize başsağlığı ileterek başlamak istiyorum. Kentteki sivil kuruluşlarımızın, sendikalarımızın düzenlemiş olduğu bu etkinlik içinde kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz eylemleri, bu tür farkındalık çalışmalarını sivil toplum kuruluşları yapar, onların yapmaları gerekeni yaptılar. Üzerine düşeni yaptılar.

DEVLET EYLEM YAPMAZ İNTİKAM ALIR

Bize düşen de onlarla bir ve beraber olduğumuzu göstermek. Devletler ise eylem yapmaz, devletler intikam alır ve devletimiz şu anda oraları yerle bir ediyor intikamını alıyor. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Allahın izniyle şunu herkes bilsin ki Atatürkün de tabiriyle dahili ve harici bedbahlar değil, tüm dünya bir kez daha bilsin son türk evladını şehit etmedikçe bu topraklar üzerinde emellerine asla ulaşamayacaklar. Bu milletin evlatları onlara müsaade etmeyecekler.

STK'LARA TEŞEKKÜR

Bizi yıldıramayacaklar. Bugün yapılan etkinlik, kardeşlerimizin düzenlediği buluşma ve miting aslında kararlılığın bir göstergesiydi. Milletimizin, devletimizin yanında olduğu, askerimizin yanında olduğu ve sonuna kadar yanında olacağının bir ifadesidir. Askerimiz intikam almaya devam edecek. Onların kökünü kurutacak milletimiz de sonuna kadar hem askerinin önde devletinin yanında olacak. Ben bir kez daha organizasyonu gerçekleştiren tüm sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara ayrı ayrı teşekkür ediyorum."ifadelerini kullandı