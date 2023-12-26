KADINLARDA KİLONUN SABİT TUTULMASI ÖMRÜ UZATIYOR

“Journal of Gerontology: Medical Sciences'ın 29 Ağustos 2023 çevrimiçi sayısında yayımlanan çalışma için araştırmacılar, menopoz sonrası kadınlar arasında kronik hastalıkların nedenlerini araştıran prospektif bir çalışma olan Kadın Sağlığı Girişimi'ne kaydolan 54.437 kadın arasında daha sonraki yaşamdaki kilo değişikliklerinin uzun ömürle ilişkisini araştırdı. Takip dönemi boyunca 30.647 veya katılımcıların yüzde 56'sı 90 yaş ve sonrasına kadar hayatta kaldı.

En az yüzde 5 kilo veren kadınların, kilolarını sabit tutanlara kıyasla uzun ömürlü olma olasılığı daha düşük bulundu. Örneğin, istemeden kilo veren kadınların 90 yaşına kadar hayatta kalma olasılığı yüzde 51 daha azdı. Ayrıca, sabit kiloya kıyasla yüzde 5 veya daha fazla kilo almanın da uzun ömürlü olmakla ilişkisi olmadığı görüldü.

Araştırmacılar, yaşlanan kadınların istemeden kendilerini kilo kaybederken bulurlarsa, bunun sağlığın bozulmasının bir işareti ve uzun ömürlü olunamayacağının bir göstergesi olabileceğini, mutlaka sağlık kontrolüne gitmeleri gerektiğini söylüyorlar.”

Çeviri: Nurçin Çağlar @nurcincaglar

Kaynak: https://www.sciencedaily.com/releases/2023/08/230829130001.htm

Makale: DOI: 10.1093/gerona/glad177