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İzmit Belediyesi, ‘Sen Anlat İzmit’ programlarıyla mahalle mahalle talepleri dinlemeye devam ediyor

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğünün vatandaşların talep ve önerilerini dinlediği halk günleri ‘Sen Anlat İzmit’ programları son olarak Tüysüzler Mahallesi’nde gerçekleşti

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İzmit Belediyesi, ‘Sen Anlat İzmit’ programlarıyla mahalle mahalle talepleri dinlemeye devam ediyor mask
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İzmit Belediyesi, halk günleri ‘Sen Anlat İzmit’ programları ile mahalle mahalle vatandaşları dinlemeye devam ediyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen program son olarak Tüysüzler Mahallesi’nde gerçekleşti. İki farklı noktada kurulan stantlarda vatandaşlar belediyeye taleplerini iletme imkanı buldu.  

MAHALLELİ MEMNUN KALDI

Vatandaşlar mahallelerinde gördükleri eksikler ve yapılmasını istedikleri çalışmaları Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeline iletti. Programa katılım sağlayan Tüysüzler Mahalle Muhtarı Selahattin Harata, uygulamadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek mahalleli adına İzmit Belediyesine teşekkür etti. 
# ifade, İzmit belediyesi

26 Ara 2023 - 16:07 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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