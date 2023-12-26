İzmit Belediyesi, ‘Sen Anlat İzmit’ programlarıyla mahalle mahalle talepleri dinlemeye devam ediyor

İzmit Belediyesi, halk günleri ‘Sen Anlat İzmit’ programları ile mahalle mahalle vatandaşları dinlemeye devam ediyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen program son olarak Tüysüzler Mahallesi’nde gerçekleşti. İki farklı noktada kurulan stantlarda vatandaşlar belediyeye taleplerini iletme imkanı buldu.
MAHALLELİ MEMNUN KALDI
Vatandaşlar mahallelerinde gördükleri eksikler ve yapılmasını istedikleri çalışmaları Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeline iletti. Programa katılım sağlayan Tüysüzler Mahalle Muhtarı Selahattin Harata, uygulamadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek mahalleli adına İzmit Belediyesine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.