Pehlevan'dan, Helvacı'ya ziyaret

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği’ne atanan Dt. Betül Gümen Helvacı’yı yeni makamında ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan gerçekleştirilen törende yeni başhekime görevinde başarılar dileyerek çiçek takdiminde bulundu. Yeni Başhekimin göreve başlaması nedeniyle Hastane başhekimlik odasında düzenlenen devir teslim törenine; Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Başkanlar; Uz. Dr. Ahmet Sarıışık, Dr. Şeref Kasımoğlu, Başhekimler Dt. Kerem Özkahraman, Dt. Zehra Coşkun Salih ile sağlık çalışanları katıldı.

ÇİÇEK TAKDİM ETTİ

Devir Teslim töreninde görevi teslim eden ve alan her iki başhekime de çiçek takdim eden İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, yaptığı konuşmada “Öncelikle görevi teslim eden Dt. Mustafa Aydınalp’e bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmalar ve kuruma katkılarından dolayı teşekkürlerimi ifade ediyorum. Kendisi bu güzide kurumumuza önemli hizmetler sundu. Bu bir bayrak yarışıdır. Bugün de bayrağı yeni atanan arkadaşımıza devrediyor. Kendisine bundan sonraki çalışma hayatında başarılar diliyorum. Başhekimliğe atanan Dt. Betül Gümen Helvacı’yı ise kutluyor, başarılar diliyorum. Ekibimle beraber kendisinin her zaman yanındayız. Kendisine yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Başhekim Dt. Betül Gümen Helvacı ise yeni görevi nedeniyle mutlu ve gururlu olduğunu ifade ederek kendisini bu göreve layık gören İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Yüksel Pehlevan ve yönetim ekibine teşekkürlerini iletti.

DT.BETÜL GÜMEN HELVACI KİMDİR?

21.01.1975 Isparta doğumlu Dt. Betül Gümen Helvacı, 1999 yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2013 yılında Yüksek Lisans Beykent Üniversitesi İşletme Yönetiminden mezun oldu.2000-2007 yıllarında özel muayenehane/klinik , 2007-2020 yıllarında Nuh Çimento Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde diş hekimi ve idari hekim olarak hizmet veren hekim ayrıca bu süreç içinde 2008-2020 yılları arasında Kalite Yönetim Direktörü olarak da görev yaptı. 2016 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı Verimlilik Yerinde Değerlendiricisi olarak görev yapan Dt. Betül Gümen Helvacı, 2020-2023 yılları arasında Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı biriminde görev yaptı.